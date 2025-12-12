UNESCO pripažino Šveicarijos jodliavimą pasaulio kultūros paveldo dalimi

Jodliavimas buvo įtrauktas į UNESCO reprezentatyvųjį žmonijos nematerialiojo kultūros paveldo sąrašą per susitikimą, vykusį Naujajame Delyje.
„Jodliavimas, kaip simbolinė Šveicarijos daina, apima įvairias menines išraiškas ir yra giliai įsišaknijęs tarp gyventojų“, – sakoma Šveicarijos kultūros ministerijos išplatintame pranešime.
Šis dainavimo būdas taip pat paplitęs Austrijoje ir Vokietijoje, tačiau, skirtingai nei 2020 metais, kai Šveicarija kartu su Prancūzija siekė, kad Žiuros kalnų mechaninės laikrodžių gamybos tradicija būtų pripažinta UNESCO, šįkart Bernas nominacijos siekė vienas.
Šveicarijoje jodliavimas perduodamas iš kartos į kartą – tiek šeimose, tiek muzikos mokyklose, arba tiesiog tarp dainininkų.
Daugiau nei 12 tūkst. žmonių, mokančių šį dainavimo būdą, priklauso vienai iš 711 šalies Federalinės jodliavimo asociacijos grupių.
„Jodliavimas yra būdinga vokalinė technika, kurios metu kaitaliojamas krūtinės ir galvos balsas, naudojami prasmės neturintys skiemenys, dažnai susiję su vietos tarmėmis“, – paaiškino Kultūros ministerija.
Ministerijos teigimu, paprastai jodliavimas susideda iš melodijų be žodžių, o jodliavimo dainose derinami posmai ir priedainiai, dažnai atspindintys gamtos bei kasdienės patirties temas.
„Tiek atliekamas solisto, tiek nedidelės grupės ar choro, kartais lydimas tokių instrumentų kaip akordeonas, jodliavimas pasižymi sodriu skambesiu ir skamba koncertuose, festivaliuose ir konkursuose, kurie dažnai siejami su regioninių kostiumų dėvėjimu“, – pridūrė Kultūros ministerija.
