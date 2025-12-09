Proteste pasirodę Gražulis ir Adomavičius sutikti nesvetingai: gėda, eikit iš čia

Proteste pasirodė ir europarlamentaras Petras Gražulis – jis buvo matomas šalia scenos.
Feisbuke pačio P. Gražulio pasidalintame įraše girdėti, kaip politikas prašo leisti jam pasisakyti.
„Jūs rašėte spaudoje, kad kviečiami politikai. Jeigu jūs esate labai demokratiški, patys demokratiškiausi, ir ginate demokratiją, tai kodėl jūs man neleidžiate pakalbėti?“ – klausė P. Gražulis.
„Mes giname žodžio laisvę“, – atsakė jam organizatorė.
„Tai duokite man pakalbėti. Kodėl neleidžiate kalbėti, jeigu žodžio laisvę ginate? Kodėl bijote kitos nuomonės? Gal esu pas [Aliaksandrą] Lukašenką, Baltarusijoje, ne Vilniuje?“ – dėstė P. Gražulis.
Anot lrytas.lt, į protestą atėjo ir „aušrietis” Ignotas Adomavičius. Jis pradėjo lipti per tvorą link P. Gražulio, o susirinkę žmonės pradėjo šaukti: „Gėda! Eikit iš čia!”
Kaip rašė BNS, protestuotojai antradienį laikė plakatus su užrašais „Už laisvą žodį ir žiniasklaidos laisvę“, „Šalin rankas“, „Čia tikrai niekas nedvokia, leiskit dirbti!“, kuriame pavaizduoti prezidentas Gitanas Nausėda, premjerė Inga Ruginienė, socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius ir „Nemuno aušros“ pirmininkas Remigijus Žemaitaitis, taip pat „Nausėda Lietuvos gėda“.
Mitingą „Šalin rankas nuo laisvo žodžio“ žurnalistų bendruomenė organizavo drauge su Kultūros asamblėja.
Protestas surengtas Seimui ėmusis pataisų, kuriomis būtų lengvinamas LRT vadovo atleidimas, ir jau priėmus sprendimą trejiems metams įšaldyti įstaigos biudžetą.
