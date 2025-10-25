Sovietų karių palaikams iškelti numatyta skirti per pusę milijono eurų

Ši suma suplanuota Kultūros ministerijos biudžete.
„530 tūkst. eurų suma kitų metų Vyriausybės biudžeto projekte numatyta pagal šiuo metu esančių tokių palaikų skaičių šalyje. Planuojama, kad ji atlieps savivaldybių poreikį“, – BNS atsiųstame komentare nurodė ministerija.
Numačius lėšų, tikimasi, kad šių palaikų iškėlimas iš reprezentacinių vietų įgis pagreitį.
Kaip skelbė BNS, Vyriausybė rugpjūčio pabaigoje patvirtino tvarką dėl Sovietų Sąjungos karių palaikų perkėlimo.
Pagal ją, palaikų perkėlimo procesas pradedamas, kai Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro direktorius priima sprendimą, jog konkreti laidojimo vieta propaguoja totalitarizmą.
Tvarkoje numatyta, kad savivaldybės galės gauti ir valstybės finansavimą šiems darbams.
Valstybė padengs išlaidas, neviršijančias 15 bazinių socialinių išmokų dydžio (1050 eurų) vieniems kario palaikams.
Savivaldybės finansavimą galės gauti dviem būdais: darbus finansuojant savo lėšomis ir vėliau pateikiant Kultūros ministerijai prašymą bei išlaidas pagrindžiančius dokumentus ir gaunant kompensaciją arba iš anksto prašant tikslinės dotacijos.
„Svarbu tai, kad kartu su palaikais perkeliami ir buvusios laidojimo vietos ženklai, tačiau naujoje vietoje privaloma pateikti ir objektyvią istorinę informaciją apie objekto ryšį su totalitariniais režimais“, – teigiama Kultūros ministerijos komentare.
Anot ministerijos, už gautas lėšas savivaldybės turės atsiskaityti per tris mėnesius nuo darbų pabaigos, bet ne vėliau kaip iki einamųjų metų gruodžio 1 dienos.
Pastaraisiais metais savivaldybės, norėdamos iškelti sovietinių karių kapavietes iš reprezentacinių aikščių, susidurdavo su aiškaus reglamentavimo ir finansavimo problemomis.
Tarp tokių savivaldybių – Šiaulių miesto ir Varėnos rajono.
Dar pernai vasarą Desovietizacijos komisija pripažino, kad miestų ir miestelių aikštėse, skveruose palaidoti sovietų karių palaikai turėtų būti iškelti ir perlaidoti vadovaujantis tarptautinėmis sutartimis, nes jie propaguoja totalitarinį režimą.
Sovietų karių palaikus iš Šiaulių miesto centro siekiama perkelti į Antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vietą prie Ginkūnų kapinių.
Desovietizacijos komisijos pirmininkas Vitas Karčiauskas yra sakęs, kad sovietai sąmoningai laidojo arba perlaidojo karių palaikus miestų bei miestelių centrinėse aikštėse, taip kurdami naratyvą apie „Didįjį Tėvynės karą“.
Naujausi komentarai