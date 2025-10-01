 Šaltiniai: Vokietijos ambasada nusprendė nekviesti Ignoto Adomavičiaus į Vienybės dienos renginį

2025-10-01 15:48
Saulius Jakučionis (BNS)

Vokietijos ambasada Lietuvoje nusprendė nekviesti kultūros ministro Ignoto Adomavičiaus į trečiadienį vyksiantį renginį Vilniuje, skirtą paminėti šalies Vienybės dieną.

Ignotas Adomavičius
Ignotas Adomavičius / R. Riabovo/BNS nuotr.

Apie tai BNS patvirtino du tarpusavyje nesusiję šaltiniai, kalbėję su anonimiškumo sąlyga.

Vokietijos ambasada BNS neatsakė į klausimus, susijusius su sprendimu nekviesti į Valdovų rūmuose vyksiančią šventę kultūros ministro, argumentuodama, jog renginys yra uždaras ir jo svečių sąrašas nėra atskleidžiamas ir komentuojamas.

Vokietijos Vienybės diena minima spalio 3 dieną, ji žymi Vokietijos susivienijimą po Šaltojo karo.

BNS rašė, kad valdančiosios koalicijos sprendimas perleisti kultūros ministro portfelį „Nemuno aušrai“ ir I. Adomavičiaus skyrimas kultūros ministrui iššaukė kultūrininkų nepasitenkinimą ir protestus.

