Šaltiniai: Vokietijos ambasada nusprendė nekviesti Ignoto Adomavičiaus į Vienybės dienos renginį

Apie tai BNS patvirtino du tarpusavyje nesusiję šaltiniai, kalbėję su anonimiškumo sąlyga.
Vokietijos ambasada BNS neatsakė į klausimus, susijusius su sprendimu nekviesti į Valdovų rūmuose vyksiančią šventę kultūros ministro, argumentuodama, jog renginys yra uždaras ir jo svečių sąrašas nėra atskleidžiamas ir komentuojamas.
Vokietijos Vienybės diena minima spalio 3 dieną, ji žymi Vokietijos susivienijimą po Šaltojo karo.
BNS rašė, kad valdančiosios koalicijos sprendimas perleisti kultūros ministro portfelį „Nemuno aušrai“ ir I. Adomavičiaus skyrimas kultūros ministrui iššaukė kultūrininkų nepasitenkinimą ir protestus.
Naujausi komentarai