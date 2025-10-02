Profesinės sąjungos: už kultūros sektoriaus krizę atsakomybę turi prisiimti prezidentas ir koalicija

„Šią krizę sukūrė ne pilietinė visuomenė ar profesinės sąjungos, o politiniai sprendimai – valdančiosios daugumos ir šalies vadovo klaidos“, – rašoma ketvirtadienį paskelbtoje profsąjungų pozicijoje.
„Atsakomybė tenka prezidentui ir valdančiajai daugumai, todėl jie privalo pripažinti savo klaidas, nedelsdami jas taisyti ir imtis realių veiksmų, kurie atkurtų stabilumą kultūros sektoriuje bei pasitikėjimą valdžia. Sprendimų priėmimo procese būtina įtraukti kultūros bendruomenę ir profesines sąjungas, kad tokios krizės nebesikartotų“, – sako profsąjungos.
Tokią poziciją konfederacija išplatino kultūrininkams rengiantis sekmadienį įspėjamam streikui dėl Kultūros ministerijos perleidimo „Nemuno aušros“ atsakomybei.
Praėjusią savaitę dėl susidariusios situacijos didžiuosiuose šalies miestuose vyko protestai, dalis organizatorių pranešė savo renginiuose nepageidaujantys prezidento, premjerės bei kultūros ministro, atsisakantys jų globos.
„Nepaisant nuolatinių politikų deklaracijų, jog kultūra yra prioritetas, realybėje su ja elgiamasi ciniškai: ji panaudojama tik politiniams dividendams, o esant kritinėms aplinkybėms – paaukojama, išmainoma ar nustumiama į šalį. Tokia laikysena griauna pasitikėjimą valstybės institucijomis ir kelia apgavystės jausmą kultūros bendruomenėje“, – teigia profsąjungos.
LPSK teigia „kategoriškai atmetanti“ bet kokius mėginimus permesti atsakomybę visuomenei ar kultūros bendruomenei.
Anot konfederacijos, jei susidariusi situacija nebus sprendžiama, bus svarstoma galimybė sudaryti sąlygas profesinėms sąjungoms ir jų nariams organizuotai inicijuoti viešas akcijas, siekiant palaikyti kultūros sektoriaus darbuotojus bei ginti viešąjį interesą ir visuomenės teisę į atsakingą viešąją politiką.
Tuo metu „aušriečių“ kultūros ministras Ignotas Adomavičius žada dialogą su kultūros bendruomene ir ketina viešinti kultūros administravimo spragas.
