Po skandalo Kultūros ministerijoje – Dailės muziejus nori atsiimti meno kūrinius

Kaip trečiadienį BNS sakė LNDM direktorius Arūnas Gelūnas, dėl kūrinių Vyriausybėje ir premjerės rezidencijoje Turniškėse jau kreiptasi, prašymas S. Daukanto aikštės rūmams bus išsiųstas artimiausiu metu.
„Artimiausiu metu kreipsimės. Kultūros ministerijos patalpose taip pat yra (BNS – kūrinių). (...) Nežinome, ar labai norime, kad tokiomis sąlygomis kabėtų ir, matyt, kad sieksime nusikabinti ir parsivežti viską, ką anai politinei komandai buvom paskolinę reprezentaciniams tikslams“, – kalbėjo A. Gelūnas.
Prezidentūroje yra laikomas Ferdinando Ruščico paveikslas, kuriame pavaizduotas Vilnius žiemą. Pasak A. Gelūno, minėtas kūrinys yra iš deimantinio fondo, todėl muziejui jis „yra itin svarbus“.
Nors dėl šio paveikslo sutartis yra dar galiojanti iki 2029 metų, muziejus gali jį susigražinti, argumentuodamas, kad tai yra ypač vertingas kūrinys ir jį reikia saugoti saugyklose, itin saugioje aplinkoje.
Tuo metu premjerės rezidencijoje yra 31 meno kūrinys, o Vyriausybės rūmuose – 57 kūriniai.
Antradienį Vyriausybės kanceliarijai išsiųstame oficialiame rašte informuojama, kad nuo 2018-ųjų galiojusi sutartis, kuria kūriniai yra paskolinti, pasibaigė ir nebus pratęsta, tad kūriniai turi būti grąžinti muziejui.
A. Gelūnas teigia, institucijos gali nebūtinai sugebėti užtikrinti pilną kūrinių saugumą ekstremalios situacijos atveju, tačiau pripažįsta, kad sprendimui įtakos turėjo ir susiklosčiusi situacija dėl Kultūros ministerijos.
„Kūriniai reikalingi kitiems muziejaus projektams, ypač regioniniams, (...) truputį visos šitos aplinkybės galbūt paveikė tą sprendimą, kad kultūros žmonės pasijuto tikrai gerokai pažeminti“, – teigė A. Gelūnas.
„Atsirado noras labiau duoti tą meną žmonėms, visuomenei, o ne politikams“, – teigė jis.
Kaip rašė BNS, valdančiųjų sutarimas atiduoti Kultūros ministeriją „Nemuno aušrai“ ir prezidento sprendimas kompetencijos kultūros srityje neturintį Ignotą Adomavičių paskirti kultūros ministru išprovokavo kultūros bendruomenės protestus, sekmadienį surengtas įspėjamasis streikas, kuriame dalyvavo šimtai kultūros įstaigų ir tūkstančiai žmonių visoje Lietuvoje.
Kultūrininkai reikalauja, kad „Nemuno aušros“ neliktų Kultūros ministerijoje, nes, jų teigimu, „aušriečių“ vadovavimas kelia grėsmę kovai su dezinformacija, žodžio laisvei ir kitoms demokratinio pasaulio vertybėms.
Savo ruožtu I. Adomavičius atsistatydino iš pareigų jose pradirbęs savaitę.
A. Gelūno teigimu, itin svarbūs skolinti kūriniai po susigrąžinimo bus tinkamai apžiūrėti restauratorių.
LNDM vyriausioji rinkinių kuratorė Laima Sazonova BNS teigė, kad dalis skolintų kūrinių institucijose eksponuojami gana seniai, dalis gali būti pažeisti ar apgadinti.
„Vyriausybės rūmuose jie yra nuo 2018 metų eksponuojami. O premjero rezidencijoje dar seniau. (...) Tie kūriniai jau seniai ten yra eksponuojami ir jie turi sugrįžti į saugyklas. Jie turi pailsėti, juos turi peržiūrėti restauratoriai, nuvalyti, sutvarkyti“, – teigė kuratorė.
„Dalis kūrinių yra iš mūsų aukso fondo. Mes priėmėme tokį sprendimą, kad aukso fondo eksponatus palaipsniui iš visų depozitų mes susigrąžiname, kad kažkokių ekstremalių situacijų atvejais jie būtų namuose, o ne kažkur deponuoti“, – teigė ji.
Pasak jos, minėti kūriniai bus atsiimti per kelias savaites, pirmiausia turi būti sutvarkyti atitinkami dokumentai, suderinta perdavimo procedūra su Vyriausybės atstovais, o kūriniai transportuoti tik specialiai pritaikytu automobiliu.
