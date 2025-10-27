Gintarė Masteikaitė: spausime valdančiuosius greičiau formuoti komandą Kultūros ministerijoje

„Reikalauti iš valdančiųjų kuo greičiau suformuoti politinę komandą Kultūros ministerijoje, nes šiuo metu ministerija – neveiksni ir nesprendžia kultūros bendruomenės klausimų. Ir šitas dalykas turi būti išspręstas kuo greičiau, mes matom didelius pavojus“, – BNS tikino Lietuvos šokio informacijos centro vadovė.
Pasak jos, asamblėja taip pat nutarė rimtai ruoštis protesto mėnesiui ir lapkričio 21-ąją Vilniuje planuojamai akcijai.
Kultūros bendruomenė ir ją palaikantys sektoriai praėjusią savaitę paskelbė protesto mėnesį „Mes esame kultūra“, jį užbaigs lapkričio 21 dieną Vilniuje vyksianti akcija, kurioje, anot organizatorių, su sunkiąja technika įsipareigojo dalyvauti žemės ūkio atstovai, atliksiantys bendrą kūrinį su Lietuvos džiazo bei moderniosios muzikos kolektyvais.
„Mes šiuo metu planuojam veiksmus iki sausio pabaigos, nes kol kas nematom rimtų žingsnių spręsti politinę krizę, kurioje šiuo metu esam“, – akcentavo G. Masteikaitė.
Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus generalinis direktorius Arūnas Gelūnas pažymėjo, jog bendruomenė vis dar laukia sprendimų dėl Kultūros ministerijos vadovybės.
„Kultūros ministerija yra be vadovo jau labai ilgai ir turbūt (tai yra – BNS) pasekmė, kad nebuvo kam iškovoti gerą biudžetą kultūrai, matome, kad jis suplanuotas trejiems metams mažėjantis, o tai labai nuvilia“, – BNS sakė jis.
Pagal Seimui pateiktą kitų metų valstybės biudžeto projektą Kultūros ministerijai 2026-aisiais numatyta beveik 256 mln. eurų, tačiau po trejų metų – 200 mln. eurų.
BNS skelbė, valdančiųjų sutarimas atiduoti Kultūros ministeriją „Nemuno aušrai“ ir prezidento sprendimas kompetencijos kultūros srityje neturintį Ignotą Adomavičių paskirti kultūros ministru išprovokavo kultūros bendruomenės protestus, spalio 5 dieną surengtas įspėjamasis streikas, kuriame dalyvavo šimtai kultūros įstaigų ir tūkstančiai žmonių visoje Lietuvoje.
Išdirbęs savaitę I. Adomavičius galiausiai pasitraukė iš pareigų, o socialdemokratai perėmė atgal ministerijos kontrolę, o ieškoti naujojo jos vadovo ėmėsi pati premjerė Inga Ruginienė, tačiau ministerija jo neturi jau beveik mėnesį.
Vis tik kultūrininkai reikalauja, kad „Nemuno aušros“ apskritai neliktų Kultūros ministerijoje. Jų teigimu, „aušriečių“ vadovavimas kelia grėsmę kovai su dezinformacija, žodžio laisvei ir kitoms demokratinio pasaulio vertybėms.
„Reikalavimas, kad „Nemuno aušra“ nebūtų Kultūros ministerijoj yra nevykdomas, nes jeigu būtų tiesa, kad socialdemokratai susigrąžino Kultūros ministeriją, jau šiandien turėtume ministrą arba ministrę iš socialdemokratų tarpo. To nėra“, – kalbėjo A. Gelūnas.
„Protestai aktyvės, bus radikalesni, ryškesni, garsesni, bet ne mažiau kūrybiški“, – pabrėžė jis.
Šiuo metu laikinai kultūros ministro pareigas eina švietimo, mokslo ir sporto ministrė, socialdemokratė Raminta Popovienė.
