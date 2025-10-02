Panevėžys jungiasi prie visos Lietuvos kultūros streiko: paaiškėjo protesto vieta

Kova už vertybinius pamatus
Panevėžio teatro „Menas“ vadovas Anupras Jucius patvirtino, kad vietos kultūros įstaigos, kaip ir daugelis kitų, pasirinko ne tradicinio streiko, o „atsivėrimo“ kelią.
„Neketinsime streikuoti ir darbų palikti. Atvirkščiai – dirbsime dar intensyviau“, – teigė A. Jucius.
Tą dieną kiekviena įstaiga atveria duris lankytojams, taip parodydama kultūros gausą ir gyvybingumą. Šiuo žingsniu prie protesto jungiamasi dėl tvirtų vertybinių įsitikinimų:
„Pagrindinė žinutė yra aiški: nematome galimybės šiai partijai vadovauti Kultūros ministerijai. Jų ankstesni vieši išstojimai ir pranešimai niekaip nėra suderinami su tuo, ką daro ir kuo gyvena kultūros laukas“, – pabrėžė meno vadovas.
Reikalauja atimti kultūros portfelį
Kultūros ir meno kūrėjai griežtai pabrėžia nesiejantys savęs su ksenofobinėmis, homofobinėmis, seksistinėmis ir antisemitinėmis bei kitomis partijos pareiškimų kryptimis. Šios kovos esmė – vertybiniai pagrindai, kurių gynime kultūros bendruomenė stovi vieningai.
„Giname ne tik meną, bet ir pagrindinius mūsų šalies principus: demokratines vertybes, žmogaus teises ir priklausymą Vakarų kultūrinei erdvei. Ši kova yra kova už šviesą mūsų šalyje“, – kalbėjo A. Jucius.
Teatro „Menas“ vadovas su viltimi pridūrė, kad šis įspėjamasis streikas privalo tapti lūžio tašku. „Mūsų pagrindinis noras ir siekis yra konkretus: tikimės, kad iš minėtos partijos bus atimtas kultūros portfelis“, – teigė jis.
M. K. Čiurlionio „Jūra“ Senvagės saloje
Panevėžio kultūros bendruomenės susijungimo taškas ir streiko epicentras bus Senvagės sala. Sekmadienį, 14 valandą, čia nuskambės M. K. Čiurlionio simfoninė poema „Jūra“ – visuotinio streiko vienijantis motyvas ir simbolis.
Kultūros protesto iniciatyvinės grupės manifeste teigiama: „Čiurlionis – Lietuvos moderniosios kultūros šerdis. Jo „Jūra“ – mūsų himnas ir mūsų įspėjamoji sirena.“
Po maždaug 30 minučių trunkančio kūrinio bus perskaitytas Kultūros asamblėjos manifestas.
Numatoma, kad į Senvagės salą susirinks vienuolikos miesto kultūros įstaigų darbuotojai, menininkai, kūrėjai, Savivaldybės atstovai, bendruomenė ir visi palaikantys šią vertybinę idėją.
„Baltic Small“ festivalis ir kiti renginiai
Panevėžio kultūros įstaigos ragina visuomenę aktyviai dalyvauti ir kituose tą dieną vykstančiuose renginiuose, taip savo vienybe išreiškiant nepritarimą valdžios sprendimams.
13 val. Senvagės saloje prasidės tarptautinis mažosios scenos festivalis „Baltic Small“ su spektakliu „Geismai, šventieji ir kiti pastebėjimai apie pasaulio begalybę“ (teatras „Tolyn Gilyn“).
13 val. Panevėžio kraštotyros muziejuje atidaroma Gintaro Lukoševičiaus fotografijų paroda „Sutarjėla Panevėžio rajone“. Sutartines atliks folkloro ansamblių „Rags“ (Pasvalys) ir „Raskila“ (Panevėžys) sutartinių grupės, taip atliepiant bendruomenės raginimą burtis per kūrybą.
Paskutinis kartas
Kultūros bendruomenė viliasi, kad tai gali būti paskutinis kartas, kai reikia streikuoti ir reikalauti pagarbos. Ir ragina nepamiršti, kad tai gali būti paskutinis kartas, kai kuriame ir buriamės laisvi.
Įspėjamasis streikas organizuojamas valdantiesiems neatsižvelgus į daugiau nei 57 tūkst. žmonių pasirašytą peticiją ir praėjusį ketvirtadienį įvykusį didžiausią kultūros protestą S. Daukanto aikštėje Nepriklausomos Lietuvos istorijoje, reikalaujant atsieti „Nemuno aušrą“ nuo Kultūros ministerijos ir kultūros politikos formavimo.
