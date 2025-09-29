Kultūros bendruomenė kviečia į įspėjamąjį streiką: viliamės, kad tai – paskutinis kartas

„Kultūros bendruomenė viliasi, kad tai gali būti paskutinis kartas, kai reikia streikuoti ir reikalauti pagarbos. Ir ragina nepamiršti, kad tai gali būti paskutinis kartas, kai kuriame ir buriamės laisvi“, – teigia Kultūros protesto iniciatyvinės grupės nariai.
Nurodoma, jog streiko šūkis bus „tai gali būti paskutinis kartas“, o vienijantis motyvas – Mikalojaus Konstantino Čiurlionio simfoninė poema „Jūra“.
Įspėjamojo streiko dieną, 14 val., bendruomenės nariai ir visuomenė kviečiami susiburti miestų ir miestelių aikštėse, kultūros centruose, muziejuose ir klausytis arba sugroti „Jūrą“.
Kultūros protesto iniciatyvinės grupės parengtose gairėse raginama nesileisti į kalbas apie konkrečias kandidatūras ar finansavimą. Bendruomenė tikina, kad laikosi vertybinės pozicijos – jog Lietuvos kultūrą ir jos ministeriją reikia atriboti nuo partijos „Nemuno aušra“.
Įspėjamasis streikas organizuojamas valdantiesiems neatsižvelgus į daugiau nei 57 tūkst. žmonių pasirašytą peticiją ir praėjusį ketvirtadienį įvykusį kultūros protestą Simono Daukanto aikštėje, reikalaujant atsieti „Nemuno aušrą“ nuo Kultūros ministerijos.
Priduriama, kad trečioji Kultūros asamblėja įvyks spalio 1 d., 18 val., Kultūros komplekse SODAS 2123.
ELTA primena, kad praėjusią savaitę šalies vadovui paskyrus „aušrietį“ I. Adomavičių naujuoju kultūros ministru, kilo pasipiktinimo banga – keliami klausimai dėl politiko kompetentingumo, taip pat kritikuotas ministro pasisakymas po susitikimo su prezidentu.
Ketvirtadienį Simono Daukanto aikštėje prie Prezidentūros buvo surengtas protestas – bene tūkstantis susirinkusių kultūros sektoriaus atstovų reikalavo, kad ministerijai vadovautų kompetentingas, jų interesus tinkamai atstovaujantis profesionalas, kad institucija neliktų „Nemuno aušros“ rankose. Kultūrininkai taip pat platina ir peticiją – ją jau pasirašė per 58,5 tūkst. žmonių.
Be to, po I. Adomavičiaus paskyrimo ministru, nuo Prezidentūros bei Vyriausybės atsiribojo ne viena kultūros organizacija ir iniciatyva – pavyzdžiui, Europos šalių kino festivalis „Scanorama“, Vilniaus knygų mugė atsisakė G. Nausėdos globos.
