Kultūros bendruomenė ruošiasi įspėjamajam streikui: kompromisų nebus

Įvykus balsavimui, asamblėjoje buvo patvirtinta iniciatyvinės grupės sudėtis. Ją sudaro 16 narių – nacionalinių ir valstybinių kultūros įstaigų, asociacijų, nevyriausybinio sektoriaus atstovai, individualūs kūrėjai.
Iniciatyvinė grupė bendruomenei pristatė šią savaitę įvykusį susitikimą Prezidentūroje ir Seimo kultūros komiteto posėdį. Asamblėjoje taip pat paskelbta, jog neketinama dalyvauti premjerės Ingos Ruginienės buriamoje derybinėje grupėje, valdantiesiems atsisakant girdėti vertybinę kultūros bendruomenės poziciją. Iniciatyvinė grupė su premjere ir socialdemokratų partijos lyderiu yra pasiruošusi kalbėtis tik apie pagrindinį probleminį klausimą, visos kitos primetamos temos šiame etape nediskutuotinos.
Pozicijai atriboti „Nemuno aušrą“ nuo Kultūros ministerijos palaikymą išreiškė jau daugiau nei 67 tūkst. peticiją pasirašiusių žmonių ir virš 100 kultūros organizacijų, tarp kurių nacionalinės kultūros ir meno įstaigos, etninės ir mėgėjų kultūros institucijos, miestų teatrai, muziejai, festivaliai, nevyriausybinės meno organizacijos, kūrėjų asociacijos ir profesinės sąjungos.
Kultūros asamblėja tvirtai laikosi nuostatos, kad Kultūros ministro portfelio perdavimas „Nemuno aušrai“ kelia grėsmę kultūros ir žodžio laisvei. Tol, kol nebus aiškaus sprendimo plano ir padaryta klaida nebus ištaisyta, kultūros bendruomenė toliau ketina atriboti visus už tai atsakingus politikus nuo kultūros.
Tęsdama savo protestą, spalio 5 d. bendruomenė organizuoja įspėjamąjį streiką, kuriuo ragina kultūros organizacijas ne užsiverti, o atsiverti. Jau užregistruotų streiko iniciatyvų geografija itin plati – apimanti ne tik Lietuvą, bet ir pasaulio lietuvių bendruomenes nuo Australijos iki Danijos ir Italijos. Įspėjamojo streiko šūkis – „Tai gali būti paskutinis kartas“.
Kultūros bendruomenei antrą savaitę tęsiant kovą, palaikymą jai išreiškia vis daugiau kitų sektorių atstovų: akademinės bendruomenės nariai, švietimo darbuotojai, žurnalistai, žemdirbiai, aplinkosaugininkai.
