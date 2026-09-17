Mockus išsikėlė sau pavojingą iššūkį

„Keičiama visa aparatūra. Ji nebuvo bloga, tiesiog gavo didelį kiekį vandens ir išėjo iš rikiuotės. Teko keisti visą elektros instaliaciją, saulės baterijas ir reikėjo peržiūrėti įrangą, kuri buvo anksčiau. Tai ir varžtai nauji, viskas nauja“, – pasakojo kapitonas Osvaldas Kudzevičius.
„Buvome planavę, kad kovo mėnesį korpusas turi būti nudažytas. Nudažytą korpusą gavau tik rugpjūčio viduryje. Dabar – visi kiti darbai. Pagrindiniai – įrangos montavimas, svarbiausi mazgai, išmoktos pamokos. Skaudžios pamokos“, – kalbėjo keliautojas A. Mockus.
Šioje valtyje klaipėdietis beveik pusmetį praleido Ramiajame vandenyne ir įveikė daugiau nei 12 tūkst. kilometrų. Jis buvo visai netoli finišo, tačiau paskutinėmis dienomis baigti kelionę sutrukdė taifūnas. Nors iš pradžių A. Mockus planavo juo pasinaudoti ir gerokai pasistūmėti į priekį, taifūnui įsismarkavus teko kviesti pagalbą. A. Mockų išgelbėjo Australijos kariuomenės laivas. Valtis buvo palikta likimo valiai, rasta tik po mėnesio ir vėliau pargabenta į Lietuvą. Buvusi kelionė parodė silpnąsias valties vietas.
„Didžiausia žaizda buvo lūžusi vairo plunksna. Supratau, kad tai būtų viena iš kertinių klaidų, kuri būtų trukdžiusi tęsti kelionę. Ir pats blogiausias dalykas – buvo prarastas kairės korpuso pusės sandarumas, triumai buvo užpilti vandeniu“, – prisiminė A. Mockus.
Tad klaidos taisomos. Nutarta ne tik papildomai hermetizuoti triumus, bet ir įrengti geresnę ventiliaciją bei akumuliatorius.
„Vienintelis dalykas, kuris keičiasi ne į mano naudą, – interneto kaina nuo to laiko pabrango dvigubai“, – sakė A. Mockus.
Keliautojas ruošiasi naujai ekspedicijai. Šį kartą jis ketina perplaukti ir Koralų jūrą, ir Indijos vandenyną.
„Galvoju, kad protinga būtų damušti tai, ko nedamušiau, – nelemtą Koralų jūrą. Išsilaipinus Australijos rytiniame krante, pergabenti valtį į vakarinį krantą ir iš Perto miesto tada startuoti per Indijos vandenyną“, – planus atskleidė A. Mockus.
Prieš kelionę svarbu paruošti ne tik valtį.
„Kad ir į tą patį taifūną ar ką nors panašaus nepakliūtume, o jeigu pakliūtume – būtume pasiruošę, gal geriau pasiruošę. Įvertinti buvusias klaidas ir tiesiog važiuoti toliau“, – komentavo O. Kudzevičius.
„Rifai turbūt didžiausias blogis, kuris gali tau nutikti kelyje. Tu neturi nei variklio, nei burių, turi pasitikėti vėju, savo fizinėmis galimybėmis. Bet kai žinai, dėl ko tai darai, tai įkvepia papildomų jėgų. Šįkart tai darysime už mūsų sergančius vaikus“, – pabrėžė A. Mockus.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
Startuoti A. Mockus planuoja vasario viduryje, gal net Lietuvos valstybės atkūrimo dieną.
„Tas vidinis noras nugalėti... Norisi kuo greičiau atsispirti ir kuo greičiau pamojuoti iš valties krante likusiems. Visa tai kaupiasi, kaupiasi ir išsprūsta. Aišku, už tai dėkingas šeimai“, – kalbėjo A. Mockus.
Prieš didžiąją kelionę naujai atgimusį „Kuršį“ keliautojas norėtų išbandyti Baltijos jūroje – plaukti iš Švedijos į Lietuvą.
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