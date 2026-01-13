Lietuvių pamėgta rašytoja pasidalijo liūdna žinia

Pirmadienį 46-erių autorė savo instagrame paskelbė, kad jai liko dar viena radioterapijos (vėžio gydymo metodas) diena.
Knygos „Mes dedame tašką“ autorė savo feisbuko paskyroje dar gruodį skelbė, kad jai diagnozuotas vėžys. Tąkart ji neatskleidė tikslios diagnozės, tačiau pasakojo, kad jai buvo atlikta operacija. Ji taip pat pažymėjo, kad jai reikės spindulinės terapijos, bet ne chemoterapijos.
Praėjusią savaitę bestselerių autorė atvirai prabilo apie savo vėžį ir papasakojo apie apsilankymą pas genetiką.
„Šiandien gavau tyrimo rezultatus, kurie rodo, kad mano vėžys neatsirado dėl šeimos genų. Jis taip pat neatsirado dėl dviejų pagrindinių vėžio priežasčių – ŽPV ir per didelio hormonų kiekio. Tai reiškia, kad greičiausiai tai lėmė aplinkos veiksniai, gyvenimo būdas, t. y. fizinio aktyvumo stoka, netinkama mityba ir stresas“, – feisbuke rašė C. Hoover.
„Esu laiminga ir dėkinga, kad esu gyva, tačiau nekenčiu daržovių. Nemėgstu keltis nuo sofos. Nemėgstu prakaitavimo. Nemėgstu, kad mokslas yra teisus. Jei matote mane sporto salėje, net nesakykite, kad gerai padirbėjau. Jei matote mane restorane valgančią keptą vištieną ir geriančią vandenį, aš tikriausiai dėl to labai pykstu“, – pridūrė ji.
C. Hoover – „New York Times“ bestselerių nr. 1 autorė. Geriausiai ji žinoma dėl romano „Mes dedame tašką“, 2024 m. pagal šią knygą buvo pastatytas filmas. C. Hoover taip pat parašė tokias knygas kaip „Mes pradedame iš naujo“, „Ką praleidau, kol miegojai“, „Veritė“, „Bjauri meilė“, „Viskas primena tave“ ir „Jei ne tu“ ir „Lapkričio 9“.
Naujausi komentarai