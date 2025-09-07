Po Kate Middleton išvaizdos pokyčių – kirpėjo žodis: esu pasibaisėjęs ir pasišlykštėjęs

Rugsėjo pirmosios savaitės pradžioje Velso princesė pademonstravo šviesesnę plaukų spalvą, kai su princu Williamu grįžo į karališkąsias pareigas po vasaros atostogų.
Apie naująjį Kate Middleton įvaizdį pasisakė ir buvęs princesės Dianos kirpėjas.
Velso princesė Kate ir princas Williamas apsilankė naujai pertvarkytuose Gamtos istorijos muziejaus soduose ketvirtadienį, rugsėjo 4 d. Tai buvo pirmasis poros pasirodymas po vasaros atostogų.
Nors vizitas apėmė edukacinę ekskursiją, susitikimus su vietos moksleiviais ir netikėtą liūtį, labiausiai visų dėmesį patraukė K. Middleton nauja šukuosena.
Velso princesė dabar puikuojasi ilgomis, šviesiomis sruogomis – tai šviesiausia ir ilgiausia šukuosena per visą jos gyvenimą.
Šis pokytis sukėlė daugybės komentarų diskusiją internete. „Facebook“ puslapių komentaruose gerbėjai buvo įsitikinę, kad tai – perukas.
„Ar tai perukas?“, „Atrodo kaip perukas“, „Jos plaukai nėra tokie ilgi, greičiausiai, kad tai bus perukas“, „Mus mausto, tai – ne jos plaukai“,– komentaruose spėliojo gerbėjai.
Atsirado ir pašiepiančių komentarų, teigiančių, jog plaukai „neatrodo karališkai“. O taip pat daugelis rašė, kad jiems labiau patiko tamsūs princesės plaukai.
Savo griežtame įraše „Instagram“ tinkle princesės Dianos kirpėjas Samas McKnightas kreipėsi į visus, kritikuojančius K. Middleton išvaizdą:
„Esu sukrėstas, pasibaisėjęs ir pasišlykštėjęs visais bjauriais komentarais apie Velso princesę“, – rašė jis.
„Moters plaukai yra labai asmeniški, tai jos šarvai, gynyba, pasitikėjimas savimi ir dar daugiau. Negaliu patikėti, kokie pikti ir empatijos stokojantys yra komentarai, kurių daugumą, matyt, parašė kitos moterys, užsipuldamos pažeidžiamą jauną moterį, kuri, atsižvelgiant į tai, už ko ji ištekėjo ir kokio vaidmens ėmėsi, neturi kito pasirinkimo, tik drąsiai stoti prieš visuomenę“, – tęsė S. McKnightas.
S. McKnightas taip pat paminėjo princesės Kate gydymąsi nuo vėžio ir sveikimą savo žinutėje.
„Esu tikras, kad ji mieliau būtų atokiau nuo viešumos. Ji puikiai ir tyliai, nesavanaudiškai atstovavo mūsų šaliai, švelniajai galiai, kurią vis dar turime kaip tauta. Vėžys paveikia asmenis skirtingai, tačiau kiekvienam pakeičia gyvenimą. Taigi, po velnių, palikite ją ramybėje. Gėda jums“, – rašė jis.
2024 m. kovo mėn. K. Middleton atskleidė, kad jai taikomas vėžio gydymas, o 2025 m. sausio mėn. su „palengvėjimu“ pranešė, kad ligai dabar yra pasiekta remisija.
Anksčiau šiais metais lankydamasi vietinėje ligoninėje, princesė Kate pasikalbėjo apie savo patirtį su paciente ir pasakė, kad jai nereikėjo taikyti galvos vėsinimo terapijos, kuri padeda sumažinti plaukų slinkimo riziką vėžio gydymo metu.
Naujausi komentarai