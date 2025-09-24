Kultūros bendruomenės premjerė nenuramino – žada protestus, streikus, boikotus

„Palankių žingsnių nėra, bet tikrai labai vertiname, kad premjerė susitiko su mumis, skyrė daug laiko, išanalizavome įvairias pozicijas ir įvairias judėjimo galimybes“, – žurnalistams po susitikimo Vyriausybėje sakė Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus direktorius Arūnas Gėlūnas.
„Suprantame, kad šiame taške premjerė ir Vyriausybės formavimo procesai negali judėti kitaip, bet (...) savo principinės pozicijos neatšaukiame, kad delegavimas Kultūros (ministerijos – BNS) „Nemuno aušrai“ mums yra raudona linija“, – pridūrė jis.
A. Gėlūno teigimu, kultūrininkai planuoja rengti ne vieną protestą, siekdami atkreipti dėmesį, kad „kultūra negali būti mainų objektas“.
„Šita politinė jėga, kuri kelia mums visiems labai daug nerimo ir savo retorika, ir savo veikimu valstybėje, tiesiog negali kuruoti kultūros. Mes nematome tokios galimybės, – sakė Nacionalinio dailės muziejaus vadovas. – Bus protestai, streikai, boikotas.“
Tuo metu I. Ruginienė po susitikimo sakė pasiūliusi kompromisą – įtraukti kultūros bendruomenę į būsimo ministro komandos formavimą.
