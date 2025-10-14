Arūnas Gelūnas: neturime ko švęsti, protestas tęsiasi reikalaujant ministerijos be „aušriečių“

„Turime reziumė, kad neturime ko švęsti iš tikrųjų. Ir kad protestas tęsiasi toliau“, – žurnalistams po ketvirtosios Kultūros asamblėjos antradienį sakė Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus generalinis direktorius, vienas protestų lyderių Arūnas Gelūnas.
„Tikrai lauksime kažko rezultatyvaus. Ne pažadų, ne nuraminimų, ne paglostymų, ne tokių dalinių, pusinių sprendimų, bet tikrai labai konkretaus ministro ministerijoje ir su labai profesionalia komanda, kurios nariai nebus iš „Nemuno aušros“, – pažymėjo jis.
„Aušriečiams“ tvirtinant, kad kandidatą į kultūros ministrus jie pateikė premjerei Ingai Ruginienei, o šios atstovui antradienį tai paneigus, A. Gelūno vertinimu, toks nesutapimas rodo, kad kultūrininkų šventės ir pasiekto rezultato pojūtis yra iliuzinis.
„Tai yra dūmų uždanga. Ir toliau esame laikomi turbūt naivuoliais, kurie jau turėjo savo šventę susibūrę, pasiklausę Čiurlionio, o dabar nurims ir toliau galima jais manipuliuoti“, – sakė A. Gelūnas.
„Mes labai atidžiai sekame situaciją ir „Nemuno aušrai“ Kultūros ministerijoje – ne“ išlieka šūkiu, išlieka reikalavimui ir kol jis nebus įgyvendintas, aš manau, kad pamatysime tikrai dar daugybę įvairių kūrybingų ir kultūringų protesto formų“, – pridūrė jis.
Kultūros asamblėjos iniciatyvinės grupės narė, Lietuvos šokio informacijos centro vadovė Gintarė Masteikaitė susitikimo pabaigoje taip pat pažymėjo, kad „aušriečiams“ kartu su socialdemokratais ketinant ieškoti kultūros ministro „grįžtama į pradžią“.
„Per mus važiuoja kaip buldozeriu. Matyt, nuo šiandienos, girdint jūsų pasisakymus ir jūsų palaikymą, mes turėsime stiprinti poziciją. Kaip mes ją stiprinsime, pasitarsime ir artimiausiu metu planuojame pranešti apie mūsų sekantį žingsnį“, – į asamblėją kreipėsi G. Masteikaitė.
„Tikriausiai turėsime greitu metu antrą iniciatyvinę grupę, įsisteigusią ne Vilniuje“, – pažymėjo ji, šios grupės planuojamų veiksmų kol kas nedetalizavusi.
Ketvirtąją asamblėją jos rengėjai vadino tarpsektorine, nes joje dalyvavo ne tik kultūrininkai. Tarp antradienį išreiškusiųjų paramą protestui buvo įvairių aplinkosaugos, verslo, ūkininkų ir paslaugų sferos, žurnalistų asociacijų atstovų.
Kaip rašė BNS, spalio 5-ąją tūkstančiai žmonių visoje Lietuvoje protestavo dėl ministerijos atidavimo „aušriečiams“. Streiko kulminacija tapo šalies kultūros įstaigose, aikštėse, skveruose, kiemeliuose nuskambėjusi protesto himnu ir „įspėjamąja sirena“ pasirinkta Mikalojaus Konstantino Čiurlionio simfoninė poema „Jūra“.
Savo palaikymą kultūros protestui jau išreiškė per 250 organizacijų, o peticiją, reikalaujančią atitraukti „Nemuno aušrą“ nuo Kultūros ministerijos, pasirašė 81 tūkst. žmonių.
Šiuo metu laikinai kultūros ministro pareigas eina švietimo, mokslo ir sporto ministrė, socialdemokratė Raminta Popovienė.
