Ruginienė teigia pažadą kultūros bendruomenei ištesėjusi: tinkamas ministras atėjo

„Aš sakiau, kad ateis tinkamas ministras ir tinkamas ministras atėjo. (...) Aš savo pažadą įvykdžiau. Ir šiai dienai turime puikią kultūros ministrę, kuri, net neabejoju, kad gerai atliks savo darbą“, – trečiadienį LRT radijui sakė premjerė.
Pirmadienį kultūrininkai skelbė, kad nepaisant to, jog ministre paskirta V. Aleknavičienė, lapkričio pabaigoje numatytas mitingas įvyks. Taip pat baiminamasi, kad kultūros ministrės politinėje komandoje neatsirastų su „Nemuno aušra“ siejamų žmonių.
Visgi I. Ruginienė tvirtino, kad ministerijoje nebus „aušriečių“, o protestus vertinanti kaip demokratijos išraišką.
„Nežinau, nežinau, negirdėjau planų iš Vaidos, kad ji pakeistų partiją. (...) Vaida yra aktyvi socialdemokratė ir ja išliks ir širdyje. (...) Tai ir komanda formuojasi irgi iš socialdemokratų tarpo, bent jau matau pavardes, kokios yra, tai tiesa, lenkų mes turime vieną viceministrę, bet čia toks mūsų koalicinių derybų susitarimas, tai nežinau, man atrodo, kad pergyventi tikrai nėra dėl ko“, – aiškino ji.
Kultūrininkai pirmadienį taip pat pareiškė nepritariantys, kaip buvo paskirti viceministrai, kurie, išskyrus praėjusios savaitės pabaigoje atsistatydinusį Aleksandrą Broką, tęs darbą.
Dar iki V. Aleknavičienės patvirtinimo viceministrėmis buvo paskirtos Anna Kuznecovienė ir Renata Kurmin, taip pat kaip kandidatu užimti šias pareigas įvardijamas buvęs ekspremjero Gintauto Palucko patarėjas Matas Drukteinis.
I. Ruginienė taip pat pareiškė, kad socialdemokratai daro klaidų ir iš jų mokosi, tad pakvietė valdančiųjų kritikus bendram darbui.
„Labai norėčiau, kad net ir mūsų aršiausi kritikai, kad jie ateitų ir jeigu mato, kad kažkas yra blogai, padėtų ir patartų, nepultų iš karto kritikuoti, bet prisidėtų su savo patarimais ir aš tikrai tai girdėsiu“, – sakė Vyriausybės vadovė.
Kaip rašė BNS, V. Aleknavičienė, formuojant I. Ruginienės kabinetą, jau buvo paskirta kultūros ministre, tačiau socdemams įvykdžius ministerijų mainus su „Nemuno aušra“, buvo atšaukta iš pareigų. Vėl jos kandidatūra buvo pateikta socialdemokratų partijai susigrąžinus šią ministeriją.
Valdančiųjų sutarimas atiduoti Kultūros ministeriją „Nemuno aušrai“ ir prezidento Gitano Nausėdos sprendimas kompetencijos kultūros srityje neturintį I. Adomavičių paskirti kultūros ministru išprovokavo kultūros bendruomenės protestus.
Naujausi komentarai