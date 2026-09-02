Žaibo iškrova sukėlė didžiulius gaisrus: nuo smūgio į pastatą užsidegė namas, pleškėjo ir stogas

Ugniagesiams apie šį gaisrą pranešta rugsėjo 1 dieną apie 14 val. Žaibas trenkė į medinį vieno aukšto ūkinį pastatą. Atvykus ugniagesiams, atvira liepsna degė ūkinis pastatas ir gyvenamasis namas.
Nudegė visas ūkinio pastato stogas, dalis perdangos, 80 kvadratinių metrų sienų. Viduje stipriai apdegė septyni kubiniai metrai malkų, trys tonos šiaudų ir namų apyvokos daiktai.
Apdegė medinės gyvenamojo namo stogo konstrukcijos. Patalpos sulietos vandeniu. Nukirpti elektros laidai.
Vanduo buvo vežamas iš gamtinio vandens šaltinio, esančio už pusantro kilometro nuo gaisravietės. Dūmų detektoriaus nebuvo.
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas (PAGD) skelbė, kad tą pačią dieną, 14.02 val., pranešta apie Anykščių rajone, Kavarsko seniūnijoje, Pusbačių kaime, žaibo iškrovos sukeltą gaisrą ūkiniame pastate.
Dar po keliolikos minučių, 14.16 val., gautas pranešimas, kad Zarasų rajone, Ditkūnų kaime, Ilgojoje gatvėje, žaibas uždegė gyvenamojo namo stogą.
Įvykių vietose buvo sutelktos priešgaisrinės gelbėjimo pajėgos, gaisrai gesinami. Pirminiais duomenimis, žmonės nenukentėjo.
Kaip elgtis žaibuojant ir griaudžiant?
Perkūniją gali lydėti ne tik žaibo iškrovos, bet ir stiprus vėjas, lietus ar kruša. Todėl išgirdus griaustinį nereikėtų laukti, kol perkūnija priartės – būtina kuo greičiau pasitraukti į saugią vietą.
Būdami lauke, venkite atvirų ir aukštesnių vietų. Nesaugu būti ant kalvų, šalia aukštų statinių, pavienių aukštų medžių, metalinių aptvarų, elektros linijų ar vandens telkinių. Perkūnijos metu taip pat nesaugu dirbti žemės ūkio darbus atvirame lauke.
Nesislėpkite po medžiais. Aukštas pavienis medis yra viena iš vietų, į kurią gali trenkti žaibas. Be to, žaibo iškrova gali paveikti ir šalia medžio esančius žmones. Todėl nuo medžių reikėtų laikytis kuo atokiau.
Jeigu perkūnija užklupo atvirame lauke, kuo greičiau ieškokite saugios pastogės. Jei jos nėra, pasitraukite nuo aukštų pavienių medžių, stulpų, elektros linijų, metalinių konstrukcijų, vandens telkinių ir aukštesnių atvirų vietų. Galima atsitūpti nedidelėje įduboje arba stataus šlaito papėdėje, apėmus rankomis kelius. Nereikėtų bėgioti ar gultis ant žemės.
Prie vandens telkinių per perkūniją būti ypač pavojinga. Išgirdus griaustinį, būtina kuo skubiau išlipti iš vandens ir pasitraukti kuo toliau nuo pakrantės. Negalima laukti, kol perkūnija priartės, – maudynes, žvejybą ar plaukiojimą valtimi reikėtų nutraukti vos prasidėjus perkūnijai.
Perkūnijos metu saugiausia būti pastato viduje arba automobilyje. Būnant pastate reikėtų uždaryti langus ir duris, vengti būti prie langų, durų ir lauko sienų, ypač jei už jų auga dideli medžiai. Taip pat nereikėtų liesti metalinių pastato konstrukcijų.
Prieš perkūniją rekomenduojama iš elektros tinklo išjungti elektros prietaisus. Perkūnijos metu nereikėtų naudotis elektriniais prietaisais ar liesti elektros tinklo įrenginių.
Jeigu žaibas trenkė į gyvenamąjį namą, būtina įvertinti, ar nėra gaisro požymių. Reikėtų atkreipti dėmesį į šiuos požymius: dūmus, svilėsių kvapą, kibirkščiavimą, elektros instaliacijos gedimus, įkaitusias ar pažeistas konstrukcijas. Pastebėjus ugnį, dūmus ar kitus pavojingus požymius, būtina nedelsiant išeiti iš pastato ir skambinti skubiosios pagalbos numeriu 112.
Jeigu po žaibo smūgio gaisro požymių nėra, pastato gyventojams nebūtina jo nedelsiant palikti, tačiau reikėtų būti atsargiems ir nenaudoti elektros prietaisų, kol neįvertinta elektros instaliacijos būklė.
Ugniagesiai taip pat primena, kad perkūnijos metu reikėtų vengti nebūtino buvimo lauke. Jei prognozuojama perkūnija, iš anksto pasirūpinkite saugia pastoge, uždarykite langus ir duris, pritvirtinkite lauke esančius daiktus, kurie gali būti pakelti vėjo, ir neplanuokite veiklos prie vandens telkinių. Pavojingiausias laikas – kai žaibas yra netoliese. Jei tarp žaibo blyksnio ir griaustinio praeina vos kelios sekundės, perkūnija yra arti. Į lauką saugiausia grįžti tik perkūnijai visiškai pasibaigus ir nebegirdint griaustinio.
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