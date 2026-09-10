Vienoje didžiausių PVM grobstymo ir pinigų plovimo bylų – finišo tiesioji

Šiaulių apygardos teismas pranešė, kad tai viena didžiausių PVM grobstymo ir pinigų plovimo bylų – valstybei padaryta žala siekė daugiau kaip 12 mln. eurų, iš kurių daugiau kaip 8 mln. eurų buvo legalizuoti juos išgryninant. Vienas juridinis asmuo ir penki fiziniai asmenys pripažinti kaltais, jie valstybei turės atlyginti daugiau kaip 9 milijonų eurų dydžio turtinę žalą.
Vienam iš pagrindinių nusikalstamų schemų organizatorių, teisėsaugai nuo 1994 metų žinomam Mažeikių gyventojui, anksčiau 13 kartų teistam M. Ž. teismas skyrė galutinę subendrintą su kita ankstesne bausme laisvės atėmimo septyneriems metams bausmę. Jo sūnui M. Ž. – 18 830 eurų baudą, Ž. K. – 37 660 eurų baudą, A. L. – 37 660 eurų baudą, Latvijos piliečiui A. A. – ketverių metų laisvės atėmimo bausmę.
Nuosprendžiui įsiteisėjus, A. A. šešerių mėnesių laisvės atėmimo bausmę turės atlikti nedelsiant, likusios laisvės atėmimo bausmės dalies vykdymas atidėtas trejiems metams. Nuteistajam paskirta baudžiamojo poveikio priemonė – teismo įpareigojimas padarytą turtinę žalą atlyginti per trejus metus.
Juridiniam asmeniui, dabar jau bankrutavusiai bendrovei „Minsandra“, teismas paskyrė bausmę – bendrovės likvidavimą.
Civilinių ieškovų ieškinius teismas tenkino iš dalies. Teismo sprendimu, nuteistieji M. Ž., jo sūnus M. Ž., Ž. K., A. A. ir „Minsandra“ Valstybinei mokesčių inspekcijai turės atlyginti 8 mln. 137 tūkst. eurų turtinę žalą, o nuteistieji A. L. ir Ž. K. dar ir Klaipėdos apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai solidariai turės atlyginti 1 mln. 7 tūkst. eurų turtinę žalą.
Nusikalstamos veikos padarytos 2014–2016 metais. Siekiant legalizuoti nusikalstamai gautus pinigus, buvo panaudota ne viena netikrų sandorių grandinė. Teismas nustatė, kad didmenine naftos produktų prekyba užsiimančios bendrovės nesąžiningai konkuruodamos, siekdamos sumažinti degalinių tinklams parduodamų naftos produktų kainas, į verslo schemas įtraukė fiktyvius prekių pirkimo–pardavimo sandorius, taip apgaule sumažindamos mokėtinų valstybei mokesčių sumą, kad galėtų sumažinti didmeninę parduodamų naftos produktų kainą.
Naftos produktais prekiavo ir nusikalstamas PVM vengimo ir pinigų legalizavimo schemas vykdė organizuota grupė, kurioje veikė tuo metu dar kalėjime sėdėjęs pagrindinis organizatorius M. Ž., jo sūnus M. Ž., kiti asmenys. Ši organizuota grupė, siekdama išvengti PVM mokėjimo Lietuvos biudžetui, kūrė fiktyvių sandorių grandines tarp savo faktiškai valdomos ir įsigytų veiklos nevykdančių įmonių, kurių direktoriais už 50–100 eurų būdavo paskirti asocialūs asmenys.
Atėjus laikui mokėti mokesčius valstybei, veiklos nevykdančiomis bendrovėmis buvo atsikratoma taip ir nesumokėjus PVM ir pelno mokesčių. M. Ž. su bendrininkais veikė klastodami savo faktiškai valdomų ir įsigytų fiktyvių bendrovių dokumentus – į apskaitą įtraukiant neįvykusius tarpusavio sandorius, apgaulingai tvarkant juridinių asmenų apskaitas.
Mažeikiškis naudojosi savo valdomomis fiktyviomis įmonėmis – neva pirko didelius kiekius elektronikos prekių, brangiojo metalo, kavos, kt. iš savo bendrininko – Latvijos piliečio – valdomų fiktyvių 27 lietuviškų, latviškų, lenkiškų įmonių, vienos čekiškos ir vienos Panamoje registruotos finansų įstaigos. Latvijos pilietis A. A., naudodamas veiklos nevykdančių savo bendrovių rekvizitus, išrašydavo sąskaitas ir gaudavo užmokestį už tariamai parduotas prekes, po to šiuos pinigus išgrynindavo ir, pasilikęs savo dalį, grąžindavo M. Ž.
Bylos duomenimis, 2014–2016 metais tokių pavedimų suma siekė daugiau kaip 8 mln. eurų, iš kurių didžiąją dalį savo reikmėms galėjo užvaldyti pagrindinis kaltinamasis. Bendrininkų grupė veikė organizuotai, jos nariai buvo pasiskirstę vaidmenimis – pagrindinio schemų sumanytojo nurodymai buvo duodami tik per tarpininkus. Organizuotos grupės nariai keitė telefonus, naudojosi užsienyje registruotomis SIM kortelėmis, keitėsi informacija per telefonų programėles.
Vien kaltinamasis aktas šioje 109 tomų byloje sudaro 400 lapų. Nuteistųjų amžius – nuo 32 iki 59 metų. Teismas apklausė 61 liudytoją.
Šis nuosprendis yra neįsiteisėjęs ir gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui.
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