 Vagys nusiaubė statybvietę magistralėje: dingo kabeliai, įrankiai

Vagys nusiaubė statybvietę magistralėje: dingo kabeliai, įrankiai

2026-08-25 09:21
Ingrida Steniulienė (ELTA)

Raseinių rajone apvogta kelyje Vilnius–Kaunas–Klaipėda esanti statybvietė: dingo įrankiai, kabeliai viela.

<span>Vagys nusiaubė statybvietę magistralėje: dingo kabeliai, įrankiai</span>
Vagys nusiaubė statybvietę magistralėje: dingo kabeliai, įrankiai / A. Ufarto/ELTOS nuotr.

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Nuo politikos
iki kultūros

Policijos departamentas skelbia, kad ilgapirščiai padarė žalos daugiau nei už 32 tūkst. eurų.

Kaip pranešė Policijos departamentas, rugpjūčio 24 d. 11.20 val. Raseinių rajono policijos komisariate gautas pranešimas kad laikotarpyje nuo rugpjūčio 21 d. 21 val. iki rugpjūčio 24 d. 9.30 val. kelio Vilnius–Kaunas–Klaipėda 145-ajame kilometre, iš skiriamoje juostoje esančios neaptvertos ir nesaugomos statybvietės pavogtas įmonei priklausantis turtas.

Policija buvo informuota, kad dingo du suvirinimo aparatai, 12 ričių suvirinimo vielos (180 kg.), 600 metrų įvairaus kabelio ir statybiniai įrankiai.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl vagystės. 

Šiame straipsnyje:
magistralė
magistralinis kelias
statybvietė
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vagystė

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Komentarai

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Komentarai

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klb
Lietuviai yra baisiausia vagių ir skundikų tauta- jie tik vagia ir įskundinėja, daugiau nieko nesugeba. Paklauskit vokiečių ir rusų kas įskundinėjo karo metu ir pokariu. Įskundinėjo suskiai lietuviai visus iš eiles ir vieni kitus.Dabar jų atžalos tokie pat - žudikai, vagys, prievartautojai.
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Rusijos
diversija.
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