Už SSRS nusikaltimų neigimą nuteista Švenčionienė pateikė skundą LAT

„Medininkų tragedija, tamsioji Lietuvos spec. tarnybų veiklos pasekmė. Daug faktų bylojo apie tai, kad žudikai buvo iš savų tarpo. Tiesa paslėpta, liudininkai nutyla“, – savo paskyroje socialiniame tinkle rašė E. Švenčionienė.
„Skundu prašoma panaikinti pirmosios bei apeliacinės instancijos teismų sprendimus, kuriais ji pripažinta kalta dėl viešo pritarimo tarptautiniams nusikaltimams, SSRS ar nacistinės Vokietijos nusikaltimams, jų neigimo ar šiurkštaus menkinimo ir baudžiamąją bylą nutraukti“, – BNS sakė LAT atstovė Tautvilė Merkevičiūtė.
LAT dar spręs, ar priimti skundą nagrinėti.
Kaip rašė BNS, šioje byloje Vilniaus miesto apylinkės teismas E. Švenčionienę vasarį nuteisė už tai, kad 2024-ųjų liepą, minint 33-iąsias Medininkų žudynių metines, ji tyčia, užgauliu ir įžeidžiančiu būdu socialiniame tinkle „Facebook“ paviešino įrašą, kuriuo šiurkščiai menkino 1991 metų SSRS agresiją prieš Lietuvą.
Už tai jai buvo skirta 3750 eurų bauda.
Prokuroras Šarūnas Šimonis prašė nuteistajai griežtesnės bausmės – pusantrų metų laisvės apribojimo, skiriant intensyvią priežiūrą elektroninio stebėjimo priemonėmis, įpareigojant E. Švenčionienę dirbti arba užsiregistruoti Užimtumo tarnyboje bei uždraudžiant jai lankytis Medininkų žudynių memoriale.
Taip pat teismo prašyta įpareigoti E. Švenčionienę iš jos „Facebook“ paskyros pašalinti Medininkų žudynes šiurkščiai menkinantį įrašą bei skirti baudžiamojo poveikio priemonę – 1 tūkst. eurų įmoką į Nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondą.
Birželį Vilniaus apygardos teismas iš dalies tenkino prokuroro apeliacinį skundą ir E. Švenčionienei skyrė 1,5 metų laisvės apribojimo be intensyvios priežiūros.
E. Švenčionienė įpareigota visą bausmės vykdymo laikotarpį dirbti arba registruotis Užimtumo tarnyboje ir nedelsiant iš paskyros socialiniame tinkle „Facebook“ pašalinti pranešimą, dėl kurio turinio buvo iškelta baudžiamoji byla.
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