Tragiškas įvykis: namuose mirė kūdikis

Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato duomenimis, apie 3.31 val. Zarasų rajone, namuose, mirė kūdikis, gimęs 2026 m.
Kūnas be išorinių smurto žymių.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.
Zarasų rajone namuose antradienio naktį mirė kūdikis, pranešė policija.
Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato duomenimis, apie 3.31 val. Zarasų rajone, namuose, mirė kūdikis, gimęs 2026 m.
Kūnas be išorinių smurto žymių.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.
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