Tragiška avarija Abromiškėse: žuvo žmogus, dar du – sužeisti

Kaip BNS informavo PAGD, pranešimas apie avariją Liepų gatvėje gautas rugpjūčio 27 d. 16.02 val.
Pirminiais duomenimis, per avariją trys žmonės buvo prispausti automobiliuose. Vienas jų žuvo įvykio vietoje, kiti išvežti į ligoninę.
Į įvykio vietą išsiųstos specialiosios tarnybos.
Elektrėnų priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba socialiniame tinkle „Facebook“ pasidalino tragiškos avarijos detalėmis.
„Nespėjus išdžiūti Aujėdo ežero vandeniui nuo ugniagesių gelbėjimo priemonių iš vandens, kuriame šiandien nuskendo žmogus, šiuo metu ugniagesiai jau dirba su kita gelbėjimo įranga skirta išlaisvinti žmones transporto avarijose. Gėlių g., Abromiškių k., vadinamoje „senakėlėje“ link Vievio, susidūrė 2 automobiliai. Žuvo vienas žmogus, kiti du žmonės sužeisti. Dirba ugniagesiai, policija ir medikai. Tokia tarnyba“, – skelbia gelbėtojai.
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