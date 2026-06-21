Tarnybos metu nukentėjo du policijos pareigūnai

Jo duomenimis, apie 18 val. Šiaulių Ežero gatvėje automobilis „BMW 535“, vairuojamas 1986 metais gimusio blaivaus vyro, sukdamas kairėn į kiemą, nepraleido jį lenkiančio policijos automobilio „Volkswagen Transporter“ su įjungtais garso bei šviesos signalais, kurį vairavo 2003 metais gimęs Šiaulių policininkas, ir su juo susidūrė.
Avarijos metu nukentėjo policijos pareigūnas, kuris, suteikus medicininę pagalbą, gydomas ambulatoriškai.
Aplinkybės tikslinamos.
Taip pat Pasvalio Geležinkeliečių gatvėje apie vidurdienį policininkams dėl viešosios tvarkos pažeidimo sulaikant 1988 metais gimusį vyrą, jis aktyviais veiksmais pasipriešino ir sužalojo tais pačiais metais gimusį policininką.
Suteikus pagalbą, pareigūnas tęsė tarnybą, tuo metu įtariamasis uždarytas į areštinę.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl pasipriešinimo valstybės tarnautojui ar viešojo administravimo funkcijas atliekančiam asmeniui.
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