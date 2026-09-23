 STT pradėjo aplinkybių patikslinimą dėl Ričardo Malinausko įdarbinimo aplinkybių

STT pradėjo aplinkybių patikslinimą dėl Ričardo Malinausko įdarbinimo aplinkybių

2026-09-23 16:10
Dominykas Biržietis (BNS)

Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) pradėjo aplinkybių patikslinimą dėl Druskininkų savivaldybės eksmero Ričardo Malinausko įdarbinimo vyriausiuoju patarėju savivaldybės administracijoje.

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Ričardas Malinauskas
Ričardas Malinauskas / R. Riabovo/BNS nuotr.

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„Įvertinusi viešojoje erdvėje pateiktą informaciją bei gautą pranešimą, STT pradėjo aplinkybių patikslinimą dėl Druskininkų savivaldybės administracijos direktorės vyriausiojo patarėjo įdarbinimo aplinkybių“, – BNS trečiadienį nurodė STT.

Šiame straipsnyje:
Ričardas Malinauskas
STT
įdarbinimo aplinkybės
tyrimas

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