 Sodyboje rasta nušauta moteris: įtariamasis sulaikytas pasitelkus „Arą“

Sodyboje rasta nušauta moteris: įtariamasis sulaikytas pasitelkus „Arą“

2026-08-21 11:34
ELTOS inf.

Penktadienio rytą sodyboje Zarasų rajone, Dusetų seniūnijoje, rasta mirusi moteris su šautine žaizda. Įtariamasis sulaikytas po gausios policijos pareigūnų operacijos.

<span>Sodyboje rasta nušauta moteris: įtariamasis sulaikytas pasitelkus „Arą“</span>
Sodyboje rasta nušauta moteris: įtariamasis sulaikytas pasitelkus „Arą“ / Asociatyvi L. Balandžio/BNS nuotr.

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Kaip praneša Utenos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, rugpjūčio 21 d. apie 4.38 val. policija gavo pranešimą, kad Zarasų rajone, Dusetų seniūnijoje esančioje sodyboje, rasta mirusi moteris, gimusi 1986 metais, su šautine žaizda.

Kaip nurodo policija, nedelsiant pradėta įtariamojo paieška, kuriai sutelktos gausios policijos pajėgos. Į įvykio vietą taip pat iškviesti Lietuvos policijos antiteroristinių operacijų rinktinės „Aras“ pareigūnai, apie įvykį informuoti Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai.

Apie 7.40 val. Utenoje, Pramonės ir J. Basanavičiaus gatvių sankryžoje, Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnai sustabdė automobilį, kuriame buvo įtariamasis vyras, gimęs 1976 metais. Vyras sulaikytas.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl nužudymo. Ikiteisminiam tyrimui vadovaujanti Panevėžio apygardos prokuratūros Baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokurorė šiandien kreipsis į teismą dėl griežčiausios kardomosios priemonės – suėmimo – skyrimo įtariamajam.

Policijos ir kitų tarnybų pareigūnai dirba įvykio vietoje, atliekami pirminiai procesiniai veiksmai, aiškinamos įvykio aplinkybės.

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