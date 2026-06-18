Šiauliečiui – ilgi metai belangės: narkotikus laikė ir nuomojamame bute, ir darbe

Taip pat nuspręsta konfiskuoti iš nusikalstamos veikos gautus beveik 15 tūkst. eurų ir automobilį.
Bylos duomenimis, vyras 2024 metų gruodį neteisėtai įgijo daugiau nei 1,2 kilogramo kokaino. Dalį narkotinės medžiagos jis laikė nuomojamame bute, kitą dalį – savo darbo vietoje.
Kaip teigė kaltinamasis, šios narkotinės medžiagos jam buvo atvežtos iš užsienio turint tikslą parduoti.
Tuo pačiu laikotarpiu šiaulietis, susitaręs per socialinių tinklų programėlę, įsigijo nedidelį kiekį narkotinės medžiagos – kanapių, be tikslo jas platinti. Šie kvaišalai kratų metu buvo rasti kaltinamojo bute ir automobilyje.
Pasak prokuratūros, šiuo metu nuteistajam palikta galioti kardomoji priemonė – intensyvi priežiūra – iki įsiteisėjusio teismo nuosprendžio vykdymo pradžios dienos.
Teismo nuosprendis per 20 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui.
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