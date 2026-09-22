Šeimos pramoga virto tragedija: mergaitę bagiu vežęs krikštatėvis pats išskubėjo ieškoti pagalbos

Miške sekmadienį žuvo devynmetė. Ji kartu su krikštatėviu ir tėvu čia važinėjo bagiu ir keturračiu.
Bagį vairavo mergaitės krikštatėvis. Apsisukdamas jis nesuvaldė dideliu greičiu lekiančios transporto priemonės ir vertėsi.
Tačiau vyras nesutriko ir, persėdęs ant keturračio, išskubėjo ieškoti pagalbos į artimiausią sodybą. Nelaimės vietoje jie neturėjo mobiliųjų telefonų, tad negalėjo iškviesti medikų.
„Atvažiavo su keturračiu prašydamas pagalbos, kad kviestume greitąją, nes mergaitė guli be sąmonės. Tai mes iš pradžių nesupratome, nes mergaitei gali būti 9 metai, kaip šiuo atveju, ir 17 metų. Bet kai atvažiavome, pamatėme, kad čia kūdikėlis, kaip sakant“, – pasakojo Raudgirio gyventojas Algirdas Šimulis.
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Dar iki atvykstant medikams, mergaitę gaivino artimiausioje sodyboje viešėjusi ugniagesė. Toliau darbą tęsė greitosios pagalbos medikai.
„Bendrai paėmus, mergaitė buvo gaivinama bemaž dvi valandas, deja, nesėkmingai. Po gaivinimo buvo konstatuota jos mirtis“, – teigė GMP Komunikacijos ir ryšių su visuomene specialistas Tomas Bagdonas.
Devynmetė buvo labai smulkaus kūno sudėjimo. Sąmonę ji prarado iškart apvirtus bagiui.
„Tie bagiai, tai jie sveria nežinau kiek, bet tikrai nėra lengvučiai. Tai tam kūdikiui tiek ir užteko“, – kalbėjo A. Šimulis.
Medikai primena, kad pasivažinėjimai keturračiais ir bagiais vaikams nerekomenduojami ne veltui. Rizika stipriai susižaloti labai didelė, ypač jei važinėjama be apsaugos priemonių.
„Tokių pacientų gydome tiek dėl vidaus organų sužalojimų, tiek dėl įvairiausių lūžių. Dažnai tos traumos būna rimtesnės: rimti kaulų sužalojimai, šlaunikaulio, vidaus organų pažeidimai, galvos smegenų traumos, kraujavimai į smegenis“, – vardijo Šiaulių ligoninės vaikų chirurgas Benediktas Jonuška.
Po sunkios traumos gaivinimas būtinas iškart, deja, greitosios medikams nelaimės vietą miškuose rasti sunku. Šiuo atveju padėjo netoliese gyvenanti šeima. Moteris visą laiką kalbėjo su greitosios dispečere, o vyras vyko pasitikti medikų ir policijos.
„Kadangi įvykis įvyko miške, jis neturi konkretaus adreso, tik GPS koordinates, tai buvo sudėtingiau rasti šitą vietą“, – aiškino T. Bagdonas.
Miške beveik nėra ir mobiliojo ryšio.
„Buvo sunku su 112 tarnyba susikalbėti, ką būtent jie rekomenduoja daryti. Lygiai taip pat ir su greitąja susisiekti, kur važiuoti, kaip važiuoti, kad perduotume koordinates“, – prisiminė A. Šimulis.
Miškuose su vaiku važinėję vyrai – ne vietiniai. Pramogauti pas uošvius atvyko iš Šiaulių. Dabar bagį vairavęs krikštatėvis – areštinėje. Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą.
„Raudgirio miške blaivus 37 metų vyras, vairuodamas bagį, nepasirinko saugaus važiavimo greičio ir apsivertė“, – nurodė Telšių apskrities policijos atstovė žiniasklaidai Greta Frajerytė-Ruvelė.
Vyrui gresia kalėjimas iki septynerių metų.
Liepą panašiomis aplinkybėmis Radviliškio ir Plungės rajonuose žuvo du keturračių nesuvaldę vairuotojai.
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