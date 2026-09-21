Tragiškos keturračio avarijos sukėlimu įtariamam vyrui – kardomosios priemonės

Šiaulių apylinkės prokuratūra vadovauja ikiteisminiam tyrimui, jis pradėtas dėl kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimo, dėl kurio žuvo žmogus.
Vyrui, su žuvusiąja susijusiam artimos aplinkos ryšiais, pareikšti įtarimai, jam skirtos trys kardomosios priemonės – dokumentų paėmimas, rašytinis pasižadėjimas neišvykti ir teisės vairuoti transporto priemonę atėmimas, pranešė prokuratūra,
Pirminiais duomenimis, sekmadienį, Kelmės rajone, Raudgirio miške blaivus vyras bagiu „POLARIS RZR“, apsisukdamas miško aikštelėje nepasirinko saugaus važiavimo greičio ir apsivertė. Įvykio metu žuvo kartu važiavusi mažametė, (gim. 2017 m.).
Transporto priemonė nuvežta į automobilių saugojimo aikštelę, o vyras buvo sulaikytas ir uždarytas į areštinę.
Šiuo metu atliekamas ikiteisminis tyrimas, kuriam vadovauja Šiaulių apygardos prokuratūros Šiaulių apylinkės prokuratūros prokuroras, o tyrimą atlieka Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Telšių rajono policijos komisariato pareigūnai.
Pagal Baudžiamąjį kodeksą tas, kas vairuodamas kelių transporto priemonę pažeidė kelių eismo saugumo ar transporto priemonės eksploatavimo taisykles, jeigu dėl to įvyko eismo įvykis, dėl kurio žuvo žmogus, baudžiamas laisvės atėmimu iki septynerių metų.
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