Savitarnos plovyklas Lietuvoje siaubę ir pinigus vogę lenkai – teisiamųjų suole

Šiaulių apylinkės teismas trečiadienį pranešė, kad iš viso turtinė žala siekia beveik 28 tūkst. eurų.
Per pirmąjį posėdį prokuroras pagarsino kaltinamąjį aktą ir teismas pradėjo vieno iš kaltinamųjų P. W. apklausą.
Lenkijos piliečiai P. W. ir Ž. P. kaltinami tuo, kad pagrobė pinigus ir sugadino svetimą turtą, tai yra veikdami bendrai, iš anksto susitarę vykdyti grynųjų pinigų vagystes išlaužiant savitarnos automobilių plovyklose esančius įrenginius.
Užsieniečiai nuo šių metų vasario 17 dienos iki kovo 3 dienos penkiuose Lietuvos miestuose – Vilkaviškyje, Jurbarke, Ukmergėje, Kuršėnuose ir Šiauliuose – išlaužė ir sugadino automobilių plovyklų pinigų terminalus.
Iš keturių plovyklų buvo pavogti pinigai. Šiauliuose savitarnos automobilių plovykloje jie pasikėsino pagrobti pinigus, tačiau nusikalstamos veikos nebaigė, nes pinigai buvo išimti inkasatorių.
Kaltinamieji veikė pagal vienodą scenarijų: P. W. vairuodavo automobilį, o Ž. P., panaudojęs metalo kirpimo žirkles ir laužtuvą, išlauždavo pinigų terminalus ir paimdavo ten buvusius pinigus. Visos nusikalstamos veikos įvykdytos naktį.
Rugsėjo 2-ąją buvo pradėta kaltinamojo P. W. apklausa. Jis nurodė, kad visiškai pripažįsta kaltę. Per teismo posėdį jis davė parodymus apie nusikalstimus Vilkaviškyje ir Jurbarke.
P. W. pasakojo, kad jo užduotis buvo vairuoti automobilį. Vasario 17-ąją į Vilkaviškį vyko skolintu automobiliu „Audi A3“. Nuo kaltinamųjų gyvenamosios vietos Lenkijoje iki Lietuvos yra 500 kilometrų.
Prieš vykdami į Lietuvą internete žiūrėjo, kur yra savitarnos plovyklos. Lenkijoje už bendrus pinigus nusipirko žirkles metalui pjauti ir laužtuvą. Vyras nurodė buvęs vairuotoju, nes nenusimano apie vagystes ir įsilaužimus.
Vilkaviškyje kaltinamieji pagrobė 5,9 tūkst. eurų ir sugadino turto už daugiau nei 14 tūkst. eurų. Grįžę į Lenkiją pinigus pasidalino po lygiai, eurus išsikeitė į zlotus. P. W. nurodė pinigus išleidęs krikštynoms ir vestuvėms.
Vasario 27 dieną užsieniečiai jau kitu skolintu automobiliu „Audi A4“ vyko į Jurbarką, kur veikė pagal tą patį scenarijų. Jurbarke iš savitarnos automobilių plovyklos pavogė daugiau nei 2 150 eurų, turto sugadino už beveik 580 eurų.
Rugsėjo 24 dieną vyks kitas teismo posėdis, kuriame numatyta tęsti kaltinamųjų apklausas.
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