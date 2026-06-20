 Šalčininkų rajone avarijoje nukentėjo trys žmonės, vienas gydomas ligoninėje

Šalčininkų rajone avarijoje nukentėjo trys žmonės, vienas gydomas ligoninėje

2026-06-20 12:00
BNS inf.

Šalčininkų rajone penktadienio vakarą susidūrus trims automobiliams, nukentėjo paauglė ir dvi moterys, iš kurių viena gydoma ligoninėje.

Greitoji medicinos pagalba
Greitoji medicinos pagalba / E. Ovčarenko/ BNS nuotr.

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Kaip pranešė Vilniaus apskrities policija, apie 22 val. Mantviliškių kaime, kelio Babriškės–Varėna–Eišiškės 44 kilometre, susidūrė automobilis „Mercedes-Benz“, vairuojamas 1984 metais gimusios moters, „Volvo S60“, vairuojamas 1998 metais gimusio vyro, ir „Audi A6“, kurį vairavo 2005 metais gimęs vyras.

Eismo įvykio metu nukentėjo „Mercedes-Benz“ vairuotoja ir 2011 metais gimusi keleivė – jos, suteikus medicininę pagalbą, gydosi ambulatoriškai. Taip pat nukentėjo 1979 metais gimusi keleivė, kuri paguldyta į ligoninę.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl galimo kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimo.

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