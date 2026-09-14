Prokuratūra paramediko byloje prašo pratęsti suėmimą Sadauskienei ir Solkanui

„Panevėžio apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokuroras, vadovaujantis minėtam ikiteisminiam tyrimui, kreipėsi į Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmus dėl kardomosios priemonės – suėmimo – termino pratęsimo įtariamiesiems J. S. ir V. S.“, – pirmadienį pranešė prokuratūra.
BNS rašė, kad paramediko nužudymo byloje J. Sadauskienei ir jos draugui V. Solkanui tyrime pareikšti įtarimai dėl nužudymo ir neteisėto laisvės atėmimo, jie suimti iki rugsėjo 21-osios.
Byloje V. Solkano tėvas Ilja Solkanas taip pat įtariamas neteisėtai laikęs šaunamąjį ginklą, įtariamajam skirtas 5 tūkst. eurų užstatas.
Tuo metu rugpjūčio pradžioje paramediko nužudymo byloje įtariamą J. Sadauskienės tėvą Egidijų Gaigalą prokuroras paleido iš suėmimo, skirdamas jam švelnesnes kardomąsias priemones.
E. Gaigalui pareikšti įtarimai dėl neteisėto disponavimo šaudmenimis ir neteisėto disponavimo narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis.
Kaip rašė BNS, greitosios medicinos pagalbos darbuotojas dingo balandžio 20-osios rytą, į Paliukų kaimą Panevėžio rajone išvažiavęs įrengti užsakyto batuto.
Kitą dieną vienoje šio kaimo sodybų aptiktas užkastas vyro kūnas, sodyboje taip pat rastas šaunamasis ginklas.
Prokuratūros duomenimis, nusikaltimas galėjo būti padarytas dėl asmeninių nesutarimų. Paramediko nužudymo metu vyko jo ir J. Sadauskienės skyrybų procesas, kuris nutrauktas vienam iš sutuoktinių mirus.
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