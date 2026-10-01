 Priestate Prienų rajone – vyro lavonas

Priestate Prienų rajone – vyro lavonas

2026-10-01 10:39
Gytis Pankūnas (ELTA)

Prienų rajone trečiadienį rastas vyro lavonas, pranešė policija.

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<span>Priestate Prienų rajone – vyro lavonas</span>
Priestate Prienų rajone – vyro lavonas / Asociatyvi J. Kalinsko/BNS nuotr.

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Anot Policijos departamento, apie 19 val. Prienų rajone, Serbentinės kaime, gyvenamojo namo priestate, rastas mirusio vyro, gimusio 1983 metais, kūnas.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.

Šiame straipsnyje:
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vyro lavonas
Priestatas

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