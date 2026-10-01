Priestate Prienų rajone – vyro lavonas

Anot Policijos departamento, apie 19 val. Prienų rajone, Serbentinės kaime, gyvenamojo namo priestate, rastas mirusio vyro, gimusio 1983 metais, kūnas.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.
Prienų rajone trečiadienį rastas vyro lavonas, pranešė policija.
Anot Policijos departamento, apie 19 val. Prienų rajone, Serbentinės kaime, gyvenamojo namo priestate, rastas mirusio vyro, gimusio 1983 metais, kūnas.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.
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