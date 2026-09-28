Prienų meras Vaicekauskas nuteistas „čekiukų“ byloje: neteks pareigų

Kaip pranešė teismas, merui skirta 7,5 tūkst. eurų bauda ir baudžiamojo poveikio priemonė – teisės būti išrinktam ar paskirtam į valstybės, savivaldybių institucijų ir jų įstaigų, įmonių renkamas ar skiriamas pareigas atėmimas trejiems metams.
Nuosprendis apeliacine tvarka per 20 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui.
Apkaltinamąjį sprendimą teismas priėmė nustatęs, kad 2019–2023 metais A. Vaicekauskas teikė Prienų savivaldybės buhalterijai neva tarybos nario veiklai panaudotų degalų išlaidas pagrindžiančius dokumentus.
Anot teismo, suklastojęs 17 avanso apyskaitų ir piktnaudžiaudamas politikas įgijo 1,1 tūkst. eurų savivaldybės lėšų, taip pat padarė didelę neturtinę žalą savivaldai, pakirsdamas pasitikėjimą ja.
Teismo vertinimu, A. Vaicekauskas sąmoningai siekė neteisėtai gauti išmokas už degalus, sistemingai teikdamas kitiems asmenims priklausančiomis kortelėmis apmokėtus kvitus buhalterijai.
Meras po šio sprendimo BNS sakė „įsivaizdavęs, kad bus kitos instancijos teismas“, bet dar nenutaręs, ar skųs apylinkės teismo nuosprendį.
Ši byla teismui buvo perduota pernai birželį. Sulaukęs teisėsaugos įtarimų, A. Vaicekauskas pernai sustabdė narystę Lietuvos socialdemokratų (LSDP) partijoje, neigė nusikaltęs.
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