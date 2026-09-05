 Prie Neveronių traukinys mirtinai sužalojo paauglį

Prie Neveronių traukinys mirtinai sužalojo paauglį

2026-09-05 20:08
ELTOS inf.

Šeštadienio vakarop Kauno rajone traukinys mirtinai sužalojo paauglį. 

<span>Prie Neveronių traukinys mirtinai sužalojo paauglį</span>
Prie Neveronių traukinys mirtinai sužalojo paauglį / magnific.com nuotr.

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Kauno policijos budėtojas portalui kauno.diena.lt patvirtino, kad nelaimė įvyko Neveronių kaime. 16-metis neišgyveno. Pranešimas gautas 18.07 val.

Bendrovės „Lietuvos geležinkeliai“ viešųjų ryšių vadovė Sandra Trinkūnaitė-Rimkienė portalui delfi.lt nurodė, kad, pirminiais duomenimis, tragedija įvyko, kai jaunuolis ėjo geležinkelio bėgiais. Traukinio keleiviai buvo persodinti į kitą traukinį bei tęsė kelionę. Policijos pareigūnai aiškinasi tragedijos aplinkybes, dirba įvykio vietoje. 

Šiame straipsnyje:
Neveronys
traukinys
žuvo paauglys

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