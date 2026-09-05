Prie Neveronių traukinys mirtinai sužalojo paauglį

Kauno policijos budėtojas portalui kauno.diena.lt patvirtino, kad nelaimė įvyko Neveronių kaime. 16-metis neišgyveno. Pranešimas gautas 18.07 val.
Bendrovės „Lietuvos geležinkeliai“ viešųjų ryšių vadovė Sandra Trinkūnaitė-Rimkienė portalui delfi.lt nurodė, kad, pirminiais duomenimis, tragedija įvyko, kai jaunuolis ėjo geležinkelio bėgiais. Traukinio keleiviai buvo persodinti į kitą traukinį bei tęsė kelionę. Policijos pareigūnai aiškinasi tragedijos aplinkybes, dirba įvykio vietoje.
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