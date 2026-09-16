Policija nubaudė Švenčionienę: skyrė 800 eurų baudą už Georgijaus juostos demonstravimą

Moteris su bauda nesutinka, tikina, kad ne ji kanale paskelbtame vaizdo įraše demonstravo Lietuvoje draudžiamus simbolius. E. Švenčionienė nurodo, kad Georgijaus juosta ir kiti simboliai sveikinimo įraše atsirado be jos žinios, ji dėl to labai supyko ant bendražygių.
Vilniaus miesto apylinkės teismo posėdyje trečiadienį dalyvavusi E. Švenčionienė sakė, kad ji nepadarė jokio nusikaltimo, ji teigė „Youtube“ paskyros nevaldanti.
„Prašau nutraukti bylą ir išteisinti“, – prašė ji teismo.
Tvirtino nežinojusi, kad vaizdo įraše bus naudojama Georgijaus juosta
E. Švenčionienę pinigine bauda šiemet birželį nubaudė Vilniaus apskrities policija. Prieš porą metų jai buvo skirta 700 eurų bauda už bolševikų vado Vladimiro Lenino atvaizdo su prierašu paskelbimą socialiniame tinkle „Facebook“. Moteris teismui sakė, kad jau baigia išsimokėti šią baudą, tačiau dabar ji gavo antrą.
Pagal įstatymą minėtas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą asmenims nuo 500 iki 900 eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo 800 iki 1 500 eurų.
E. Švenčionienė teisme guodėsi, kad dėl antrosios baudos kalti jos bendražygiai.
Moteris teisėsaugos akiratyje atsidūrė, kai 2025 m. gegužės 9-osios (Rusijoje tuomet švenčiama pergalės prieš nacistinę Vokietiją diena) proga sutiko įrašyti viešą sveikinimą Pergalės dienos proga.
Ji skunde teismui teigia, kad vaizdo įrašą įkėlė Baltarusijos tarptautinės geros kaimynystės forumas, Baltarusijoje nuo teisėsaugos besislapstantis Edikas Jagelavičius, kuris, pasak E. Švenčionienės, prisiima atsakomybę už savo veiksmus.
Pasak E. Švenčionienės, vaizdo įrašą nufilmavo Tarptautinės geros kaimynystės forumo atstovas Dmitrijus Glazkovas. E. Švenčionienė sakė, kad davė sutikimą savo atvaizdui, tačiau nedavė sutikimo sveikinimo montavimui. Ji tvirtino nežinojusi, kad gali būti įterptos Georgijaus juostos. Moteris sakė, kad Baltarusijos tarptautinės geros kaimynystės forumas turėjo prisijungimus prie jos paskyros „Youtube“, kurioje publikuotas vaizdo įrašas.
„Jaučiuosi keistai. Žinoma, kad kaltės nepripažįstu. Mano veiksmai neprieštaravo įstatymui. Aš prisiimu atsakomybę už savo kalbą, sveikinimas buvo adresuotas pasaulio visuomenei, jis buvo persiųstas į Baltarusiją. Aš tos paskyros nevaldau“, – sakė ji, pridūrusi, kad aktyviai naudojasi socialiniu tinklu „Facebook“ ir platforma „Tik tok““, – kalbėjo ji.
E. Švenčionienė sakė, kad buvo supykusi ant vaizdo įrašą nufilmavusio D. Glazkovo.
Teismas sprendimą dėl skirtos baudos skelbs rugsėjo 30 d.
Prokuratūra siūlo nubausti kitoje byloje
ELTA primena, kad Generalinė prokuratūra E. Švenčionienę siūlo pripažinti kalta baudžiamojoje byloje dėl padėjimo kitai valstybei veikti prieš Lietuvą bei skirti jai realią dvejų metų laisvės atėmimo bausmę.
Kaltinamąją taip pat prašoma nuteisti ir dėl viešo pritarimo tarptautiniams nusikaltimams, SSRS nusikaltimams, jų neigimo ar šiurkštaus menkinimo.
E. Švenčionienė teisėsaugos dėmesio sulaukė po kelionių į Baltarusiją, kur, bylos duomenimis, ji ir kiti kaltinamieji byloje dalyvavo Baltarusijos ir Rusijos žiniasklaidos laidose, viešai palaikė autoritarinių valstybių politiką, neigė Lietuvos Seimo legitimumą.
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