Policija ieško senjoro Simo: gali būti pasiklydęs miškuose

Vyras, gimęs 1940 metais, rugpjūčio 19 d. juodos spalvos automobiliu „Honda CR-V“ išvažiavo iš namų ir iki šiol negrįžo.
Tikėtina, asmuo gali būti pasiklydęs Glūko, Smalninkų, Giraitės ar aplink esančių kaimų miškuose.
Asmenis, žinančius apie asmens buvimo vietą ar jį (arba automobilį „Honda CR-V“ (valst. Nr. MYV 803) pastebėjusius, policija prašo skubiai informuoti Alytaus apskr. VPK Varėnos r. PK Veiklos skyriaus vyr. tyrėją Edvardą Turonį tel. nr. 0 700 65566, el. paštu: [email protected] arba bendruoju pagalbos telefonu 112.
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