 Policija ieško senjoro Simo: gali būti pasiklydęs miškuose

Policija ieško senjoro Simo: gali būti pasiklydęs miškuose

2026-08-20 17:42 kauno.diena.lt inf.

Alytaus apskrities policijos pareigūnai ieško dingusio Simo Bakanausko.

Simas Bakanauskas
Simas Bakanauskas / E. Ovčarenko/BNS, policijos nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Vyras, gimęs 1940 metais, rugpjūčio 19 d. juodos spalvos automobiliu „Honda CR-V“ išvažiavo iš namų ir iki šiol negrįžo.

Tikėtina, asmuo gali būti pasiklydęs Glūko, Smalninkų, Giraitės ar aplink esančių kaimų miškuose.

Asmenis, žinančius apie asmens buvimo vietą ar jį (arba automobilį „Honda CR-V“ (valst. Nr. MYV 803) pastebėjusius, policija prašo skubiai informuoti Alytaus apskr. VPK Varėnos r. PK Veiklos skyriaus vyr. tyrėją Edvardą Turonį tel. nr. 0 700 65566, el. paštu: [email protected] arba bendruoju pagalbos telefonu 112.

Šiame straipsnyje:
Simas Bakanauskas
ieško policija
dingo senjoras
Alytaus apskrities policija

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
gąl
išvyko į Ispaniją nes senjoras. Linkiu, kad atsirastų ir sveikatos.
0
0
Visi komentarai (1)
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai

Daugiau naujienų