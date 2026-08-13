 Patikėjęs, kad neteisėtai pastatė transporto priemonę, vyras prarado pinigus

Patikėjęs, kad neteisėtai pastatė transporto priemonę, vyras prarado pinigus

2026-08-13 11:22
Gytis Pankūnas (ELTA)

Marijampolės ir Tauragės apskrityse iš trijų žmonių sukčiai išviliojo apie 8,4 tūkst. eurų, informavo policija.

<span>Patikėjęs, kad neteisėtai pastatė transporto priemonę, vyras prarado pinigus</span>
Patikėjęs, kad neteisėtai pastatė transporto priemonę, vyras prarado pinigus / Asociatyvi magnific nuotr.

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Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato (AVPK) duomenimis, trečiadienį į pareigūnus kreipėsi moteris (gim. 1946 m.), kuri pareiškė, kad prisijungusi prie savo elektroninės bankininkystės pastebėjo, jog nuo jai priklausančios banko sąskaitos paimti pinigai ir pervesti į kitą sąskaitą nežinomam asmeniui.

Moteris nurodė patyrusi 4 929 eurų turtinę žalą.

Kaip pranešė Tauragės policija, rugpjūčio 3 d. į pareigūnus kreipėsi moteris (gim. 1961 m.), gyvenanti Tauragėje, ir nurodė, kad buvo pasinaudota jos banko kortele, nuimti pinigai.

Nuostolis – 2,3 tūkst. eurų.

Taip pat, Tauragės AVPK duomenimis, rugpjūčio 5 d. 20.27 val. vyras (gim. 1987 m.), gyvenantis Šilutėje, į telefoną gavęs SMS žinutę apie neteisėtai pastatytą transporto priemonę, paspaudė atsiųstą nuorodą ir suvedė banko prisijungimo duomenis. Tuo metu buvo atliktas pavedimas ir vyras prarado pinigus.

Patirtas nuostolis įvertintas 1 204, 90 euro.

Pradėti ikiteisminiai tyrimai dėl sukčiavimų.

Šiame straipsnyje:
sukčiai
išvilioti pinigai
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