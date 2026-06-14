 Pasienyje su Baltarusija sieną bandė kirsti vienas neteisėtas migrantas

Pasienyje su Baltarusija sieną bandė kirsti vienas neteisėtas migrantas

2026-06-14 08:26
Sniegė Balčiūnaitė (BNS)

Lietuvos pasienyje su Baltarusija fiksuotas vienas neteisėtas  migrantas, sekmadienį  pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba.

<span>Pasienyje su Baltarusija sieną bandė kirsti vienas neteisėtas migrantas</span>
Pasienyje su Baltarusija sieną bandė kirsti vienas neteisėtas migrantas / Asociatyvi R. Riabovo / BNS nuotr.

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Latvijos pasieniečiai šeštadienį apgręžė 205 migrantus, o Lenkijos pareigūnai penktadienį – nė vieno.

Šiemet į Lietuvą iš viso neįleisti 776 neteisėti migrantai. Pernai daugiau kaip 1,6 tūkst. kartų mėginta neleistinose vietose patekti į šalį iš Baltarusijos, užpernai šis skaičius siekė 1002.

Iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios Lietuvos pasieniečiai į šalį neleido neteisėtai patekti daugiau kaip 25,3 tūkst. užsieniečių.

Migrantų antplūdis į rytines ES nares iš Baltarusijos kilo 2021 metais, Vakarai kaltina Minsko režimą jį organizavus.

Šiame straipsnyje:
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baltarusija
neteisėtas migrantas

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