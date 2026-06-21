 Pasienyje su Baltarusija apgręžti šeši neteisėti migrantai

Pasienyje su Baltarusija apgręžti šeši neteisėti migrantai

2026-06-21 08:28
BNS inf.

Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžti šeši neteisėti migrantai, sekmadienį pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba.

<span>Pasienyje su Baltarusija apgręžti šeši neteisėti migrantai</span>
Pasienyje su Baltarusija apgręžti šeši neteisėti migrantai / L. Balandžio / BNS nuotr.

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Jos duomenimis, Latvijos pasieniečiai šeštadienį apgręžė 51 migrantą, o Lenkijos pareigūnai penktadienį bandymų neteisėtai kirsti sieną nefiksavo.

Šiemet į Lietuvą iš viso neįleisti 811 neteisėtų migrantų. Pernai daugiau kaip 1,6 tūkst. kartų mėginta neleistinose vietose patekti į šalį iš Baltarusijos, užpernai šis skaičius siekė 1002.

Iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios Lietuvos pasieniečiai į šalį neleido neteisėtai patekti daugiau kaip 25 tūkst. užsieniečių.

Migrantų antplūdis į rytines ES nares iš Baltarusijos kilo 2021 metais, Vakarai kaltina Minsko režimą jį organizavus.

Šiame straipsnyje:
pasienis
nelegalūs migrantai
baltarusija

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