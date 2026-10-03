 Pasienyje su Baltarusija apgręžti 32 neteisėti migrantai

Pasienyje su Baltarusija apgręžti 32 neteisėti migrantai

2026-10-03 08:45
Ingrida Steniulienė (ELTA)

Lietuvos pasieniečiai praėjusią parą neleido į šalį iš Baltarusijos neteisėtai patekti 32 migrantams, šeštadienį pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT).

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<span>Pasienyje su Baltarusija apgręžti 32 neteisėti migrantai</span>
Pasienyje su Baltarusija apgręžti 32 neteisėti migrantai / A. Ufarto / ELTOS nuotr.

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Tuo metu su dideliu migrantų antplūdžiu susiduriantys Latvijos pareigūnai apgręžė 52 užsieniečius.

Lenkijos pasieniečiai ketvirtadienį tokių bandymų nefiksavo.

Nuo šių metų pradžios Lietuvos pasieniečiai iš Baltarusijos neleistinose vietose į šalį neleido patekti beveik 1,7 tūkst. migrantų. Toks skaičius pranoksta praeitų metų rodiklį. Pernai iš Baltarusijos daugiau kaip 1,6 tūkst. kartų mėginta neteisėtai patekti į Lietuvą.

2024 m. pasieniečiai į Lietuvą neįleido kiek daugiau nei 1 tūkst. neteisėtai sieną kirsti bandžiusių asmenų, 2023 m. – 2,6 tūkst. , o 2022 m. – 11,2 tūkst. migrantų.

Nuo 2021 m. rugpjūčio, kai VSAT pareigūnams buvo suteikta teisė apgręžti neleistinose vietose iš Baltarusijos sieną bandančius kirsti migrantus, į Lietuvą iš viso neįleista daugiau nei 26,3 tūkst. asmenų.

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