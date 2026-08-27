 Pasienyje su Baltarusija apgręžta 14 neteisėtų migrantų

Pasienyje su Baltarusija apgręžta 14 neteisėtų migrantų

2026-08-27 09:55
BNS inf.

Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžta 14 neteisėtų migrantų, ketvirtadienį pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba.

<span>Pasienyje su Baltarusija apgręžta 14 neteisėtų migrantų</span>
Pasienyje su Baltarusija apgręžta 14 neteisėtų migrantų / R. Riabovo / BNS nuotr.

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Latvijos pasieniečiai trečiadienį apgręžė tris migrantus, o Lenkijos pasienyje antradienį nefiksuota bandymų neteisėtai patekti į šalį.

Šiemet į Lietuvą iš viso neįleista daugiau nei 1,2 tūkst. neteisėtų migrantų. Pernai daugiau kaip 1,6 tūkst. kartų mėginta neleistinose vietose patekti į šalį iš Baltarusijos, užpernai šis skaičius siekė 1002.

Iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios Lietuvos pasieniečiai į šalį neleido neteisėtai patekti daugiau kaip 25,8 tūkst. užsieniečių.

Migrantų antplūdis į rytines ES nares iš Baltarusijos kilo 2021 metais, Vakarai kaltina Minsko režimą jį organizavus.

Šiame straipsnyje:
migrantai
pasienis
Baltarusija

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