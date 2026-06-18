Pasienyje su Baltarusija apgręžta 12 neteisėtų migrantų

Anot VSAT, šeši iš jų buvo sulaikyti perėję sieną Ignalinos rajone, penki Sirijos piliečiai ir Irano pilietis buvo apgręžti.
Dar šeši norėjo į Lietuvą patekti ties Varėnos rajonu, tačiau išsigando atskubėjusių pasieniečių ir pasišalino į Baltarusiją nespėję kirsti sienos.
Latvijos pasieniečiai trečiadienį apgręžė 64 migrantus, o Lenkijos pareigūnai antradienį – nė vieno.
Šiemet į Lietuvą iš viso neįleisti 804 neteisėti migrantai. Pernai daugiau kaip 1,6 tūkst. kartų mėginta neleistinose vietose patekti į šalį iš Baltarusijos, užpernai šis skaičius siekė 1002.
Iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios Lietuvos pasieniečiai į šalį neleido neteisėtai patekti daugiau kaip 25 tūkst. užsieniečių.
Migrantų antplūdis į rytines ES nares iš Baltarusijos kilo 2021 metais, Vakarai kaltina Minsko režimą jį organizavus.
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