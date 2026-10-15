 Pasieniečiai sulaikė girtutėlį keturračio vairuotoją

Pasieniečiai sulaikė girtutėlį keturračio vairuotoją

2026-10-15 13:15
Ingrida Steniulienė (ELTA)

Pagėgių savivaldybėje pasieniečiai sulaikė keturračiu motociklu važiavusį vyrą, jam nustatytas sunkus neblaivumo laipsnis.

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<span>Pasieniečiai sulaikė girtutėlį keturračio vairuotoją</span>
Pasieniečiai sulaikė girtutėlį keturračio vairuotoją / VSAT nuotr.

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Trečiadienio naktį VSAT Pagėgių pasienio pareigūnai ties Bardėnų kaimu patikrinti sustabdė keturračiu motociklu važiavusį 63-ejų Tauragės miesto gyventoją.

Pasieniečiams kilo įtarimų, kad vairuotojas gali būti neblaivus.

Apie įvykį pasieniečiai informavo Tauragės apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą.

Atvykę policijos pareigūnai patikrino vyrą alkoholio matuokliu ir nustatė 2,73 promilės neblaivumą, atitinkantį sunkų neblaivumo laipsnį.

Įvykio aplinkybės ir susijusi medžiaga perduotos policijai, kuri spręs dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo ir atliks tolesnius procesinius veiksmus.

Kaip pranešė VSAT, neblaivus vairuotojas ir keturratis motociklas perduoti Pagėgių policijos komisariatui.

Už motorinės transporto priemonės vairavimą esant 1,51 promilės ar didesniam neblaivumui numatyta baudžiamoji atsakomybė. Už šią veiką gali būti skiriama bauda, areštas arba laisvės atėmimas iki vienerių metų.

Šiame straipsnyje:
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VSAT
keturratis
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