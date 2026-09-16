Pasieniečiai dėl kontrabandos sulaikė šešis asmenis: trys iš jų – pareigūnai

Tarnybos teigimu, asmenys antradienį sulaikyti vykdant ikiteisminius tyrimus dėl neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis ir piktnaudžiavimo tarnyba.
„Prieš savaitę sakiau, kad tarnybos valymasis iš vidaus tik prasideda. Šiandien matome, kad darbas tęsiamas. Tokios žinios nedžiugina. Tačiau jos aiškiai rodo viena – VSAT Imuniteto valdyba dirba, o galimam piktnaudžiavimui tarnyboje nėra ir nebus užmerkiamos akys“, – feisbuke apie šias operacijas rašė vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas.
„Uniforma nėra skydas nuo atsakomybės. Ir nebus“, – pridūrė jis.
Kaip skelbia VSAT, Pagėgių pasienio rinktinėje jau anksčiau buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas, naujausiais šio tyrimo epizodais tapo VSAT Imuniteto valdybos, VSAT Pagėgių pasienio rinktinės Ikiteisminio bei Kriminalinės žvalgybos skyrių pasieniečių surengti sulaikymai.
Antradienį ryte Alytuje buvo sulaikytas vyras, o netrukus Lazdijų rajone pasieniečiai sulaikė ir ne tarnyboje buvusį VSAT Varėnos pasienio rinktinės Kabelių pasienio užkardos jaunesnįjį specialistą.
Šiame ikiteisminiame tyrime pasieniečiai praėjusią savaitę dar buvo sulaikę septynis asmenis, tarp jų – du Kapčiamiesčio pasienio užkardos jaunesnieji specialistai bei Varėnos pasienio rinktinės vyriausiasis tyrėjas.
Taip pat antradienį VSAT Imuniteto valdybos, VSAT Varėnos pasienio rinktinės Kriminalinės žvalgybos skyriaus bei Specialiosios paskirties valdybos „Kovas“ pareigūnai Varėnos rajone surengė kitą operaciją.
Jos metu buvo surasti ir paimti 6 tūkst. pakelių baltarusiškų cigarečių, buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis ir piktnaudžiavimo tarnyba.
Atlikdami tyrimo veiksmus pasieniečiai antradienį Varėnos rajone sulaikė du vyrus, įtariama, susijusius su šia kontrabanda. Kita pasieniečių grupė tuo metu, įtariant prisidėjus prie minėtos nusikalstamos veikos, irgi Varėnos rajone sulaikė tarnyboje buvusius VSAT Varėnos pasienio rinktinės Purvėnų pasienio užkardos vyresnįjį pasienietį bei jaunesnįjį specialistą.
„Nuolat siekiame, kad tarnyboje neliktų nesąžiningų kolegų. (...) Pastarųjų savaičių sulaikymai patvirtina, kad intensyvus ir kryptingas darbas savo iniciatyva ir jėgomis demaskuoti tokius pareigūnus vyksta tinkamai. Neteisėta veikla susigundę pasieniečiai privalo suprasti, kad jiems nėra vietos VSAT ir kad anksčiau ar vėliau jie prieis liepto galą“, – pranešime cituotas laikinai VSAT vado pareigas atliekantis Donatas Škarnulis.
VSAT duomenimis, iki šių sulaikymų šiemet jau šešiems pareigūnams už korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas buvo pareikšti įtarimai. 2025 metais tokių atvejų buvo du, o 2024 metais – penki.
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