 Pareigūnui pasipriešino į nakvynės namus pristatytas neblaivus vyras, jis sulaikytas

Pareigūnui pasipriešino į nakvynės namus pristatytas neblaivus vyras, jis sulaikytas

2026-09-14 10:42
BNS inf.

Šilalėje sekmadienį paryčiais pareigūnui aktyviai priešinosi į nakvynės namus pristatytas neblaivus vyras, jis buvo uždarytas į areštinę.

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<span>Pareigūnui pasipriešino į nakvynės namus pristatytas neblaivus vyras, jis sulaikytas</span>
Pareigūnui pasipriešino į nakvynės namus pristatytas neblaivus vyras, jis sulaikytas / Asociatyvi J. Kalinsko / BNS nuotr.

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Policijos departamento duomenimis, apie 3.20 val. Vytauto Didžiojo gatvėje policininkams pristačius neblaivų 1963 metais gimusį vyrą, kuriam nustatytas 1,87 prom. girtumas, į nakvynės namus, jis aktyviais veiksmais pasipriešino 1989 metais gimusiam Šilalės rajono pareigūnui.

Šis, suteikus medicininę pagalbą, gydomas namuose. Vyras uždarytas į ilgalaikio sulaikymo patalpą, pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl pasipriešinimo valstybės tarnautojui ar viešojo administravimo funkcijas atliekančiam asmeniui.

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