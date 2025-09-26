Žiniasklaida: sustabdytas neblaivus automobilį vairavęs Raseinių tarybos narys Kilčauskas

Anot jo, A. Kilčauską policija sustabdė rugsėjo 3 d., apie 23.52 val. Raseinių rajone, Sūkuriškių kaime.
Kaip nurodo „Delfi“, patikrinus politiko blaivumą bekontakčiu alkoholio kiekio matuokliu, šis parodė teigiamą rezultatą. Kadangi A. Kilčauskas dėl sveikatos problemų negalėjo blaivumo tikrintis tikslias promiles rodančiu matuokliu, politikui buvo atliktas kraujo tyrimas. Galiausiai vyrui nustatytas 0,43 prom. girtumas.
Sustabdžius A. Kilčausko vairuojamą automobilį, jame buvo rastas ir ginklas. Leidimą ginklui vyras turėjo, medžioklės dokumentai buvo tvarkingi.
Už transporto priemonės vairavimą esant neblaiviam politikui gresia 800–1,1 tūkst. eurų siekianti bauda bei teisės vairuoti transporto priemonę atėmimas iki pusantrų metų.
Vyrui taip pat bus surašytas protokolas ir už ginklo nešiojimą esant neblaiviam. Už šį nusižengimą gresia bauda nuo 60 iki 120 eurų.
