 Vyro užmojis tarnybas kėlė ant kojų: sugyventinis grasina kurti krosnį

Vyro užmojis tarnybas kėlė ant kojų: sugyventinis grasina kurti krosnį

2026-01-05 10:27 kauno.diena.lt inf.

Sekmadienio paryčiais dėl vieno vyro užmojo specialiąsias tarnybas teko kviesti ne vieną, o net du kartus.

Vyro užmojis tarnybas kėlė ant kojų: sugyventinis grasina kurti krosnį
Vyro užmojis tarnybas kėlė ant kojų: sugyventinis grasina kurti krosnį / Asociatyvi Freepik.com nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos duomenimis, incidentas vyko Jurbarko rajone, Raudonėnų kaime sausio 4 d.

Pirmojo pranešimo tarnybos sulaukė 3.25 val.

Raudonėnų kaimo gyventoja pasakojo, kad neblaivus sugyventinis dviejų aukštų name užkūrė krosnį, dėl ko namie daug dūmų, o šie nevaikštančią moterį dusina. Tuo tarpu sugyventinis namie miega. 

Atvykus ugniagesiams gaisro požymių nebuvo, tačiau nuo netvarkingos krosnies buvo uždūmintos patalpos. Dūmų detektorius namuose buvo ir veikė.

3.39 val. į lauką išvesti du žmonės. Jie buvo apžiūrėti medikų, kurie konstatavo, kad dūmais jiedu neapsinuodijo.

Ugniagesiai užgesino krosnyje degusias malkas bei išvėdino patalpas.

Vis dėlto istorija čia nesibaigė ir tarnyboms į šį namą teko sugrįžti po kiek daugiau nei valandos – 4.48 val. gautas pranešimas, kad sugyventinis ir vėl grasina kurti krosnį.

Šįkart pažymėta, kad vyriškis agresyvus, konfliktuoja. Į Įvykio vietą atvyko ir policijos pareigūnai.

Atvykus ugniagesiams, vėl buvo kūrenama netvarkinga krosnis. 

Ugniagesiai dar kartą užgesino degusias malkas – užpylė jas kibiru vandens ir išėmė iš krosnies.

Šiame straipsnyje:
Jurbarko rajonas
Raudonėnų kaimas
krosnis
neblaivus vyras

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų