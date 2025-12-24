Už tokį elgesį lėktuve gresia 240 eurų bauda

– Kokiais atvejais keleivį lėktuve ar prie orlaivio pasitinka Viešojo saugumo tarnybos pareigūnai?
– Pirmiausia norėčiau pabrėžti, kad pagrindinė mūsų pareigūnų užduotis yra užtikrinti, jog į oro uosto teritoriją nepatektų pašaliniai asmenys, taip pat užkardyti galimus išpuolius ar sabotažo veiksmus, galinčius pakenkti oro uostui ar jo infrastruktūrai. Tačiau pareigūnai reaguoja ir į viešosios tvarkos pažeidimus. Tokie pažeidimai gali būti padaromi tiek oro uosto teritorijoje, įskaitant steriliąją zoną, tiek orlaivyje, kuris leidžiasi oro uoste.
– Ką keleivis turi padaryti orlaivyje ar oro uoste, kad jį pasitiktų uniformuoti Viešojo saugumo tarnybos pareigūnai?
– Svarbiausias dalykas, kurį būtina akcentuoti, yra tai, kad orlaivio įgulos nurodymai keleiviams yra privalomi, nes jie tiesiogiai susiję su skrydžio saugumu. Vis dėlto pasitaiko įvairių situacijų, kai keleiviai, dažniausiai pavartoję alkoholio, nevykdo įgulos nurodymų arba elgiasi agresyviai. Tokiais atvejais orlaivio įgula informaciją perduoda oro navigacijos tarnyboms, į procesą įsitraukia aviacijos saugumas, o tuomet pasitelkiami ir mūsų pareigūnai.
– Pastaruoju metu viešojoje erdvėje girdime apie neblaivius ar agresyvius keleivius, kuriuos, nusileidus lėktuvui, pasitinka pareigūnai. Ar tokių atvejų daugėja? Ką rodo jūsų statistika?
– Negalėčiau teigti, kad tokių atvejų daugėja ar mažėja – jie yra nuolatiniai. Reikia pasakyti ir tai, kad ne visais atvejais tokie keleiviai priešinasi pareigūnams. Dažniausiai jie vykdo teisėtus pareigūnų nurodymus, o tik nedidelė dalis jų to nedaro. Tokiais atvejais tenka panaudoti fizinę prievartą ar specialiąsias priemones. Šiais metais fiksavome 42 tokius atvejus.
– Jūsų vertinimu, tai daug ar mažai?
– Vidutiniškai tokių atvejų pasitaiko vieną ar du kartus per savaitę. Kartais jų nebūna visai, tačiau dažniausiai per savaitę bent vienas toks incidentas užfiksuojamas.
– Dažniau problemų sukelia Lietuvos piliečiai ar užsieniečiai?
– Mūsų statistika rodo, kad dažniau tai būna Lietuvos piliečiai. Taip pat įdomu pastebėti, jog daugiausia tokių atvejų fiksuojama Palangos oro uoste, o tai siejama su pigių skrydžių bendrovių, tokių kaip „Ryanair“, maršrutais.
– Kas gresia keleiviui, kuris nevykdo teisėtų orlaivio įgulos nurodymų ir kurį pasitinka jūsų pareigūnai?
– Tokiais atvejais taikoma administracinė atsakomybė ir skiriama piniginė bauda.
