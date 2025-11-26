Vyrai, jūsų ieško policija

Kauno pareigūnai atlieka ikiteisminį tyrimą dėl pasikėsinimo įvykdyti vagystę.
Anot policijos, spalio 18 d. apie 19.15 val. Kaune, Raudondvario plente, iš parduotuvės pasikėsinta pavogti tabako gaminių už 9 887 eurus. Vaizdo stebėjimo kameros užfiksavo asmenis, galinčius turėti tyrimui reikšmingos informacijos.
Policija prašo gyventojų, atpažįstančių šiuos asmenis, žinančių jų buvimo vietą ar galinčių suteikti bet kokios reikšmingos informacijos, kreiptis į Kauno apskr. VPK Kauno miesto Santakos policijos komisariato pareigūnus telefonu +370 700 60 680 arba el. paštu [email protected].
Už šią nusikalstamą veiką gresia viešieji darbai arba bauda, arba laisvės apribojimas, arba areštas, arba laisvės atėmimas iki trejų metų.
