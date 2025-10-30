Tyrime dėl neapykantos kurstymo Algio Ramanausko laidoje – lemiamas posūkis

„Generalinės prokuratūros prokuroras, įvertinęs ikiteisminio tyrimo metu surinktus duomenis, specialistų pateiktas išvadas, priėmė nutarimą nutraukti ikiteisminį tyrimą dėl kurstymo prieš bet kokios tautos, rasės, etninę, religinę ar kitokią žmonių grupę“, – rašoma ketvirtadienį išplatintame pranešime.
Prokurorai nusprendė, kad nors A. Ramanausko pasisakymai yra niekinančio ir įžeidaus pobūdžio, nesant konkrečių tiesioginių, akivaizdžių pareiškimų, skatinančių neapykantą, kurstančių diskriminuoti ir skatinančių naudoti fizinį smurtą prieš žmonių grupę, negali būti pripažįstama nusikalstama veika.
Kaip rašė BNS, pernai rugsėjį „Youtube“ platformoje patalpinto pokalbio su Nacionalinio susivienijimo atstovu Vytautu Sinica metu A. Ramanauskas priešiškai atsiliepė apie rusišką kultūrą vartojančius žmones ir teigė, kad iš jų reikia „atimt vaikus ir po to juos sušaudyt“.
„Aš norėčiau patikslinti, kad kai aš sakiau, kad „klausosi rusiškos muzikos“, aš turėjau omenyje, kad klausosi gazmanovų, o ne stravinskių“, – vaizdo įraše sako A. Ramanauskas.
Sulaukęs kritikos, A. Ramanauskas atsiprašė dėl savo pareiškimų.
Anot prokuratūros, tyrimo metu buvo siekiama išsiaiškinti, ar A, Ramanausko ir V. Sinicos pokalbio metu nebuvo skatinama neapykanta, kurstoma diskriminuoti ir fiziškai susidoroti su žmonių grupe dėl tautybės, kalbos, socialinės padėties arba pažiūrų ar įsitikinimų.
Teisėsaugos teigimu, tyrimo metu buvo apklausti liudytojai, gautos specialistų išvados.
„Nutarime rašoma, kad nenustatyti visi šių nusikalstamų veikų požymiai, kurie yra būtini, kad veika būtų pripažinta nusikaltimu, o kaltas asmuo patrauktas baudžiamojon atsakomybėn“, – teigiama pranešime.
Lietuvos radijo ir televizijos komisija (LRTK) pernai spalį A. Ramanauskui skyrė įspėjimą, Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija (LRT) nutraukė su laidų vedėju bendradarbiavimą, o pats A. Ramanauskas susistabdė narystę Tėvynės sąjungoje-Lietuvos krikščionyse demokratuose.
